استمرار عمليات البحث عن البحارة الايرانيين في مياه الصين

بكين/ 7 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - لاتزال عمليات البحث عن 30 بحارا ايرانيا وبنغاليين اثنين، مستمرة في مياه ساحل الصين الشرقي علي اثر اصطدام بين سفينتين مساء امس السبت كما اعلنت وزارة المواصلات والنقل الصينية.

وتنفذ 8 سفن صينية للاغاثة والانقاذ وسفية اغاثة كورية وطائرة، عمليات البحث عن البحارة المفقودين .
يذكر ان ناقلة النفط تحمل علم باناما وتعود لشركة Bright Shipping الايرانية وكانت محملة ب136 الف طن من مكثفات خام البتروكيماويات (النفط الخام).
وجميع طاقم سفينة الشحن الصينية ال21 تم انقاذهم، فيما لايزال مصير 30 بحارا ايرانيا وبنغاليين اثنين، كانوا علي متن ناقلة النفط، مجهولا حتي الان.
وافادت ذات المصادر ان النيران ماتزال مشتعلة في ناقلة النفط الايرانية التي كانت متوجهة من ايران الي كوريا الجنوبية وعمليات اطفائها مستمرة .
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استمرار عمليات البحث عن البحارة الايرانيين في مياه الصين

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