فقدان 30 بحارا ایرانیا فی اصطدام سفینتین فی میاه الصین

طهران/ 7 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا - أعلنت وزارة المواصلات والنقل الصینیة الیوم الاحد عن اصطدام سفینتین فی میاه الساحل الشرقی الصینی وفقدان 32 بحارا كانوا علي متن احدي السفینتین، 30 ایرانیا و2 من بنغلادش.

وافادت وكالة شینخهوا الصینیة ان ناقلة نفط مسجلة فی باناما وسفینة شحن مسجلة فی هونغ كونغ اصطدمتا عند الساعة الثامنة من مساء یوم السبت علي بعد 160 میل من میاه الساحل الشرقی الصینی.
ووفقا لما أعلنته وزارة المواصلات والنقل الصینیة، ان جمیع البحارة ال32 المفقودین كانوا علي متن ناقلة النفط، فیما تم انقاذ طاقم سفینة الشحن الـ21 الصینیین.
واعلن مسؤولون صینیون عن ارسال 8 سفن الي مكان الحادث للبحث وانقاذ المفقودین .
كما ارسلت كوریا الجنوبیة وبعد التنسیق مع مركز الطوارئ البحریة الصینی، سفینة وطائرة لدعم عملیات الاغاثة وانقاذ المفقودین .
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فقدان 30 بحارا ایرانیا فی اصطدام سفینتین فی میاه الصین

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