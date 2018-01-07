يلدريم: استقرار إيران يهمنا وندعو شعبها لليقطة إزاء مايحاك ضده

طهران/ 7 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن استقرار إيران مهم بالنسبة لبلاده، داعيا الشعب الإيراني إلي أن يكون يقظا ضد المؤامرات التي تحاك ضده.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر العام السادس لفرع حزب 'العدالة والتنمية'(الحاكم)، في ولاية 'قرشهير' وسط البلاد، السبت.
وأضاف: 'لا نرحب ولا نعتبر من الصائب علي الإطلاق التدخل الخارجي لزعزعة استقرار إيران، لذا ننتظر عودة الاستقرار إلي جارتنا (إيران) بأقرب وقت'.
واتهم يلدريم دولًا بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، قائلا: 'بعض البلدان (لم يسمها) تهوي التدخل في شؤون غيرها، والآن تحاول الإيقاع بإيران، وافتعال مشاكل جديدة في المنطقة، غير مكتفية بتقويض استقرار بلدان في منطقتنا'.
وتابع: 'لا نريد أن يشتعل أي مكان من منطقتنا، ولو حصل أمر كهذا فإنه سيفطر أفئدتنا. للأسف هناك سيئو النية يطمعون في بقعتنا الجغرافية'.
وأكد أن تركيا بلد تحمي حقوق جيرانها وأصدقاءها مثلما تحمي حقوقها الخاصة.
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يلدريم: استقرار إيران يهمنا وندعو شعبها لليقطة إزاء مايحاك ضده

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