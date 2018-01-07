عضو مجلس الشيوخ الروسي: لم تنجح الولايات المتحدة في توظيف الإحتجاجات الايرانية

موسكو/ 7 كانون الثاني/ يناير- إرنا – كتب رئيس لجنة التخطيط المعلوماتي لمجلس الشيوخ الروسي في إشارة له إلي مساعي أميركا لتوجيه ضربة إلي ايران عبر مجلس الأمن: فشلت نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة.

وفي تغريدة له علي تويتر كتب الكسي بوشكوف، أنّ روسيا والصين والسويد وفرنسا أدانت جميعاً في مجلس الأمن، جهود الولايات المتحدة لركوب موجة الاحتجاجات الايرانية، وأنّ هيلي لم تكن ناجحة.
وكان هذا العضو في مجلس الشيوخ الروسي قد غرّد علي حسابه في تويتر قبيل إقامة اجتماع مجلس الأمن ' إنّ إقامة هذا الإجتماع لن يخلف تأثيراً علي سير الأحداث في إيران لكن الولايات المتحدة بحاجة إلي وضع عراقيل أمام تطبيق الاتفاق النووي'.
يذكر أن جلسة مجلس الامن الدولي التي عقدت بطلب من الولايات المتحدة فجر يوم امس، شددت بختامها علي ضرورة احترام حق الشعب الايراني في الاحتجاج، معتبرة أن اعمال الشغب الاخيرة شأن داخلي، ولاتشكل تهديدا علي السلم والامن الدوليين، وأن طرح هذه القضايا تعد خارج نطاق المسؤوليات المناطة له.
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عضو مجلس الشيوخ الروسي: لم تنجح الولايات المتحدة في توظيف الإحتجاجات الايرانية

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