بطریارك الأرمن فی محافظتی آذربیجان:

الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

تبریز / 7 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
أكد بطریارك الأرمن فی محافظتی آذربیجان الشرقیة والغربیة (شمال غرب ایران)، أن الأرمن یعیشون بمساواة مع أتباع سائر الأدیان والمذاهب فی ظل رایة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وقال انه علینا التعاون والتعاضد فی مسار تحقیق التقدم للبلاد.

وخلال حفل أقیم فی كنیسة السیدة مریم (علیها السلام) بمناسبة ذكري میلاد السید المسیح (علیه السلام)، قال البطریارك غریغور تشیفت تشیان: اننا نفتخر بحضور مسؤولی المحافظة فی هذا الحفل، وهذا ما یمنحنا الأمل.
وأوضح أن المسؤولین ومن خلال خدماتهم یكرسون الهدوء والطمأنینة فی المجتمع، وأضاف: نحن ونیابة عن الارمن فی المحافظة، نقف الي جانب سائر ابناء الشعب والمسؤولین، ونعتبر أنفسنا عضوا من عامة النظام.
وأشار البطریارك تشیفت تشیان الي الاحداث الاخیرة بإعلان القدس عاصمة للكیان الصهیونی، وقال: ان السید المسیح (علیه السلام) ولد فی فلسطین، فی اورشلیم، إلا أن الشیطان الاكبر والاستكبار العالمی یریدون فصل أرض فلسطین، فی حین ان فلسطین واورشلیم والقدس هی لجمیع الادیان .
وصرح: اننا نعیش الیوم جمیعا بمساواة فی ظل رایة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وعلینا أن نتعاون ونتعاضد فی إطار تحقیق التقدم للبلاد.
وقال: إننا جمیعا إخوة للمسلمین، ویسرنا مشاركة المسؤولین فی برامجنا وإلي جانب الأرمن، وهذه المشاركة تبعث علي الأمل لدینا.
یذكر ان الطائفة الارمنیة تعد الطائفة المسیحیة الاكبر فی ایران ویعیشون غالبا فی مدن طهران وتبریز وارومیة واصفهان ویبلغ عددهم نحو مائة الف.
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بطریارک الارمن

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الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

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