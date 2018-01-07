برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

بغداد / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا - اكد عضو في لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي عبدالعزيز الظالمي استبعاده تحريك الحكومة العراقية ملف تواجد القوات الامريكية في العراق بسبب الضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية .

وقال الظالمي في تصريح صحافي، السبت ، ان 'غالبية اعضاء مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع النيابية مجمعون علي رفض التواجد الامريكي في العراق تحت اي ذريعة كانت سواء بصفة مدربين او مستشارين خصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش وعددهم الكبير بحسب المعلن الذي يفوق 5000 جندي في العراق' .
واضاف ان 'الرفض النيابي لا يمكن ان يتبلور الي قرار من شأنه ابعاد هذا التواجد دون تدخل الحكومة العراقية بحسب النظام الداخلي للمجلس، يجب ان ترسل الحكومة الي مجلس النواب مشروع قانون بهذا الشأن للتعامل معه والتصويت عليه' .
ولفت الظالمي الي ان 'الحكومة لن ترسل هذا المشروع وستغض النظر عن هذا التواجد المرفوض لوجود ضغوط تمارسها السلطات الامريكية عليها'، مؤكدا ان 'الرفض النيابي والمطالبات بابعاد هذه القوات سيستمر' .
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، قد نفي مؤخرا، تسلم البرلمان أي مقترح حكومي بشأن بقاء القوات الاميركية في العراق من عدمه، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التنفيذية المختصة بالملفات العسكرية .
يذكر ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قد كشفت في 30 ايلول / سبتمبر الماضي ان عدد القوات الامريكية المتواجدة في العراق قد بلغ ( 8892 ) عسكريا .
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ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

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