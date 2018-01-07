اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

وقال طاهريان فرد، في تصريح صحفي يوم السبت في انقرة، في الاشارة الي وقاحة ترامب وبعض المسؤولين الاميركيين ضد الشعب الايراني، ان ترامب اساء الي الشعوب المسلمة بالصاقه تهمة الارهاب بالعالم الاسلامي وايران ويتابع تنفيذ سيناريو التحريض علي الشغب والاضطرابات في المنطقة.

واضاف، ان تصرفات ترامب بعيدة عن المسؤولية حيث انه انتهاك اتفاقية الجزائر ويعمل علي تقويض اجواء التعاون الدولي الناجمة عن الاتفاق النووي ويمارس التحريض من موقع تويتر، علي اعمال الشغب في بلد عضو في المجتمع الدولي.

واشار الي نجاح ايران في الدعم الاستشاري والحاق الهزيمة بالمجموعات الارهابية ومنها داعش في العراق وسوريا، موضحا ان الحضور القوي لايران في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ادي الي غضب داعمي الارهاب لذلك يتصرفون بهذا الاسلوب متجاهلين ان ايران القوية اكتسبت قدراتها من الشعب.

واعتبر ان ممارسات وتهديدات ترامب لا توجه لايران فحسب بل هو يستغل سبات البعض في تهديد السلام والامن علي صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي.

ونوه طاهريان فرد الي ان ترامب، ومن خلال ممارساته الرامية لزعزعة الاستقرار عبر توسيع رقعة الارهاب والعنف المنظم ودعم الانظمة القاتلة للاطفال، يعرض جميع اعضاء المجتمع الدولي للمخاطر لذا ينبغي عليه تحمل مسؤولية اعماله وتصرفاته غير القانونية والمثيرة للاضطرابات والمقوضة للاستقرار باعتباره رئيسا لبلد عضو في الامم المتحدة.

واعرب عن ارتياحه لمعارضة اعضاء مجلس الامن الدولي، خلال اجتماع يوم امس، للنهج التآمري الاميركي ودعمهم للاتفاق النووي ما شكل فضيحة كبري اخري لسياسة حكومة ترامب الخارجية المثيرة للازمات.

وفي جانب اخر من تصريحه اشاد السفير الايراني بالموقف التركي تجاه الاحداث الاخيرة في ايران وقال، ان جيراننا خاصة الاتراك كان موقفهم منطقيا تجاه الاحداث الاخيرة في ايران بادراكهم المناسب لمسيرة التطورات وتحليلهم الصائب للظروف والعناصر الرئيسية المثيرة للازمة في المنطقة.

انتهي ** 2342

