سفير ايران في انقرة:

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

انقرة / 7 كانون الثاني / يناير /ارنا-
صرح السفير الايراني في تركيا محمد ابراهيم طاهريان فرد بان اجتماع مجلس الامن الاخير تحول الي فضيحة كبري اخري لسياسة حكومة ترامب الخارجية المثيرة للازمات.

وقال طاهريان فرد، في تصريح صحفي يوم السبت في انقرة، في الاشارة الي وقاحة ترامب وبعض المسؤولين الاميركيين ضد الشعب الايراني، ان ترامب اساء الي الشعوب المسلمة بالصاقه تهمة الارهاب بالعالم الاسلامي وايران ويتابع تنفيذ سيناريو التحريض علي الشغب والاضطرابات في المنطقة.
واضاف، ان تصرفات ترامب بعيدة عن المسؤولية حيث انه انتهاك اتفاقية الجزائر ويعمل علي تقويض اجواء التعاون الدولي الناجمة عن الاتفاق النووي ويمارس التحريض من موقع تويتر، علي اعمال الشغب في بلد عضو في المجتمع الدولي.
واشار الي نجاح ايران في الدعم الاستشاري والحاق الهزيمة بالمجموعات الارهابية ومنها داعش في العراق وسوريا، موضحا ان الحضور القوي لايران في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ادي الي غضب داعمي الارهاب لذلك يتصرفون بهذا الاسلوب متجاهلين ان ايران القوية اكتسبت قدراتها من الشعب.
واعتبر ان ممارسات وتهديدات ترامب لا توجه لايران فحسب بل هو يستغل سبات البعض في تهديد السلام والامن علي صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي.
ونوه طاهريان فرد الي ان ترامب، ومن خلال ممارساته الرامية لزعزعة الاستقرار عبر توسيع رقعة الارهاب والعنف المنظم ودعم الانظمة القاتلة للاطفال، يعرض جميع اعضاء المجتمع الدولي للمخاطر لذا ينبغي عليه تحمل مسؤولية اعماله وتصرفاته غير القانونية والمثيرة للاضطرابات والمقوضة للاستقرار باعتباره رئيسا لبلد عضو في الامم المتحدة.
واعرب عن ارتياحه لمعارضة اعضاء مجلس الامن الدولي، خلال اجتماع يوم امس، للنهج التآمري الاميركي ودعمهم للاتفاق النووي ما شكل فضيحة كبري اخري لسياسة حكومة ترامب الخارجية المثيرة للازمات.
وفي جانب اخر من تصريحه اشاد السفير الايراني بالموقف التركي تجاه الاحداث الاخيرة في ايران وقال، ان جيراننا خاصة الاتراك كان موقفهم منطقيا تجاه الاحداث الاخيرة في ايران بادراكهم المناسب لمسيرة التطورات وتحليلهم الصائب للظروف والعناصر الرئيسية المثيرة للازمة في المنطقة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

السفير الايراني في انقرة

اجتماع مجلس الامن

ترامب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

معظم المشاهدات

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

ايران: الادارة الاميركية لا تحظي بالاهلية الاخلاقية والسياسية

ايران: الادارة الاميركية لا تحظي بالاهلية الاخلاقية والسياسية

ظريف : اجتماع مجلس الأمن فشل أميركي جديد

ظريف : اجتماع مجلس الأمن فشل أميركي جديد

رضائی: علي ایران تقدیم شكوي والرد بالمثل علي التدخلات الامریكیة

رضائی: علي ایران تقدیم شكوي والرد بالمثل علي التدخلات الامریكیة

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

أحدث الأخبار

الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

بطریارك الأرمن فی محافظتی آذربیجان:

الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

سفير ايران في انقرة:

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

موضوعات مرتبط