نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

وقالت العوادي في بيان لها ، السبت، ان 'الورقة التي تضمنت (حسب ما سرب عنها) اعادة محاكمة المدانين السياسيين بالارهاب والافراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو اقرب الي الحالة العراقية' .

واضافت، ان 'تضمين الورقة فقرة ما يسمي تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية - السنية، وتعديل فقرات قانون العفو العام هو تدخل سافر بالشان العراقي فضلا عن انه ترسيخ للمحاصصة الطائفية الحزبية وتشجيع علي ابقاء الأزمات قائمة بدون اي حلول' .

واكدت ، ان 'هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مس مباشر لمشاعر العراقيين وضحايا الارهابيين ومنهم القيادات السياسية التي ادينت بعمليات ارهابية بشكل قاطع' .

وشددت العوادي ، ان 'اي تسوية سياسية لابد ان تخرج بارادة العراقيين وان لا تكون علي شكل مقترحات او املاءات تأتي من الخارج' .

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن عن رفض حكومته لتلك التسوية، واصفا الامر بانه شأن داخلي عراقي .

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