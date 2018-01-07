همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

بغداد / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا - رحب نائب رئيس البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي، بحل الاشكالات بين الحكومة المركزية العراقية واقليم كردستان العراق بالحوار ووفق الدستور، فيما حذر من ان تأجيل الانتخابات المقبلة سيفتح نار جهنم علي العراق .

وذكر بيان لمكتبه بعد لقائه وفدا كرديا، السبت، قوله ان 'العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ماضية نحو تصحيح المسارات السابقة التي اثبتت انها خاسرة وخاطئة ولم تكن بمصلحة العراقيين علي حد سواء'، فيما رحب 'بحل الاشكالات بين الحكومة والاقليم عبر الحوار والدستور' .
واكد حمودي علي 'الالتزام باجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المقرر، التزاما ببنود الدستور'، محذرا من ان 'تأجيلها سيفتح نار جهنم علي العراق' .
وكشف نائب رئيس البرلمان العراقي عن 'سعيه لتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة المسائل المتعلقة بين المركز والاقليم طبقا للآليات الدستورية' .
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي قد حذر، الخميس الماضي من ان تأجيل الانتخابات العراقية يعد أمرا خطيرا ومرفوضا، لافتا الي ان بعض الدول التي لا تؤمن بالديمقراطية لا يعجبها اجراء الانتخابات العراقية القادمة بموعدها المحدد .
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همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

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