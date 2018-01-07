عدد جرحي زلزال سربل ذهاب بلغ 21 شخصا

وقال طهماسبی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء السبت ان 17 شخصا من هؤلاء اصیبوا فی المناطق الحضریة فیما اصیب البقیة فی المناطق الریفیة.

واوضح بان اثنین من المصابین ارسلا الي كرمانشاه للعلاج فیما یتم معالجة البقیة فی سربل ذهاب.

وقد ضربت 5 هزات ارضیة مدینة سربل ذهاب خلال الفترة من الساعة السادسة و 52 دقیقة لغایة التاسعة و 9 دقائق مساء السبت بالتوقیت المحلی (الثالثة و 22 دقیقة لغایة الخامسة و 39 دقیقة عصرا بتوقیت غرینتش).

وبلغت قوة اكبر هذه الهزات 5.1 درجة علي مقیاس ریختر واقلها بقوة 2.7 ریختر.

وكان زلزال كبیر قد ضرب غرب محافظة كرمانشاه غرب ایران بقوة 7.3 ریختر یوم 12 تشرین الثانی الماضی ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.

والحق ذلك الزلزال دمارا جزئیا وكلیا فی نحو 90 الف وحدة سكنیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة.

ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من 1600 تابع زلزالی فی محافظة كرمانشاه.

انتهي ** 2342

