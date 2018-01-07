الامن الداخلی الایرانی: الافراج عن غالبیة المعتقلین المغرر بهم

وافاد الموقع الخبری للشرطة مساء السبت ان منتظر المهدی قال فی شرحه لاداء قوي الامن الداخلی خلال الاحداث الاخیرة، لقد شهدنا خلال الایام الاخیرة قیام عدد محدود وضئیل من العناصر المغرر بهم والمخلین بالامن ومثیری الشغب بتدمیر الاموال العامة والخاصة وتهدید ارواح واموال المواطنین فی بعض المدن الصغیرة والكبیرة.

واضاف، انه وبفضل الله تعالي وبسیطرة استخباریة دقیقة ومعرفة بمخطط الاعداء وبطبیعة الحال فی ضوء الاجراءات الذكیة والحكیمة المترافقة مع الاقتدار وضبط النفس من قبل قوي الامن الداخلی، فقد تم فصل المحتجین الذین كانت لهم مطالب مشروعة عن المخططین والمدیرین لمشهد اعمال الشغب الذین تم رصدهم واعتقالهم، حیث افضت الامور الي انتهاء الفتنة.

وتابع منتظر المهدی، ان غالبیة الافراد المغرر بهم قد تم الافراج عنهم وفق مراحل وبكفالة وجري اعتقال الذین اساءوا الي علم الجمهوریة الاسلامیة والمسببین فی اطلاق سیارة الاطفاء والعناصر الرئیسیة وقادة الشغب اذ انهم الان لدي جهاز القضاء وقید الاعتقال.

وقال المتحدث باسم قوي الامن الداخلی، ان نحو 20 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحداث الاخیرة ومن بینهم اب ونجله قضیا فی حادث اطلاق سیارة الاطفاء من قبل مثیری الشغب.

واضاف، ان عددا اخر قتل فی هجمات مسلحة علي مقرات القوات المسلحة فیما هنالك غموض حول مصرع عدد اخر من الافراد وهو ما یجری الان التحقیق بشانه.

واوضح بان بعض افراد قوي الامن الداخلی وسائر القوات المسلحة قد اصیبوا فیما استشهد احد هؤلاء الاعزاء للاسف.

انتهي ** 2342

