عالم دين هندي : اعداء الاسلام لن يتمكنوا من اضعاف ايران

نيودلهي / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا – اكد رجل الدين الشيعي، وخطيب الجمعة في مدينة لنكهو الهندية 'مولانا جواد نقوي'، وفي معرض تعليقه علي اعمال الشغب الاخيرة في ايران، اكد ان القوي المساندة من قبل الاعداء لن تقدر علي اضعاف قدرات دولة ايران الثورية.

واصدر مولانا جواد نقوي اليوم السبت بيانا، اشار فيه الي محاولات اعداء الاسلام المستدامة والرامية الي اثارة الفوضي في ايران الاسلامية بهدف عرقلة مسارها؛ مشددا بالقول : ينبغي لهؤلاء ان يدركوا بانهم مخطئون ولن يحققوا مآربهم ابدا.
وحول الاحداث الاخيرة في ايران، لفت البيان الي ان عدة قليلة سعت الي سوء استخدام احتجاجات الشعب علي المشاكل الاقتصادية واستغلالها لاستهداف الجمهورية الاسلامية.
وتابع : ينبغي علي الجميع ان يعلموا بان الفوضي المفتعلة اثر هذه القضية في ايران كان قد خطط لها من قبل العملاء الاجانب وبدعم امريكي وصهيوني؛ لافتا الي ان اعداء الاسلام بذلوا جهدهم وجندوا وسائل الاعلام في سياق مآربهم البغيضة.
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لن يتمكنوا من اضعاف ايران

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عالم دين هندي : اعداء الاسلام لن يتمكنوا من اضعاف ايران

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