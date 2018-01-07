نمو عدد الباحثين الإيرانيين الأكثر إستنادا في العالم بنسبة 33 بالمئة

وصرح الدكتور برومند اليوم السبت، ان 234 شخصا من الباحثين الإيرانيين المتفوقين الأكثر إستنادا من الجامعات والمؤسسات البحثية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث والتقنية و53 شخصا من وزارة الصحة والعلاج والتعليم العالي وباحثا واحدا من منظمة بحثية تابعة للجهاد الزراعي وباحثا واحدا من مركز بحثي تابع لوزارة النفط و14 باحثا من الجامعة الإسلامية الحرة.

وأضاف انه حوالي 40 بالمئة من الباحثين الأكثر تفوقا في البلاد من فروع الهندسة وما يقارب 18 بالمئة منهم في مجال الكيمياء وما يزيد عن 77 بالمئة من الباحثين الدوليين للبلاد يتعلقون بوزارة العلوم والأبحاث والتقنية وان زهاء 18 بالمئة تابعون الي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي و ما يقارب 5 بالمئة تابعون الي الجامعة الإسلامية الحرة وما يقارب الواحد بالمئة تابعون الي مختلف الوزارات الأخري.

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