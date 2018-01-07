5 منظمات حقوقية تدين تعذيب مدافعي حقوق الانسان بالبحرين

وتأكدّت المنظمات الخمس في بيان الإفادات التي وثقتها الجهات الحقوقية المعتبرة عن تعرض عوائل المدافعين الحقوقيين للاستهداف والمضايقة المستمرة”.

وأكدت المنظمات أنها رصدت ووثقت واقعة الاعتداء من قِبَل منتسبي الأجهزة الأمنية علي المواطن البحريني “يونس أحمد سلطان” شقيق المدافع الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان والتي كشفت عن حجم تورط الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة عوائل النشطاء الحقوقيين، كما أنّها تبيّن أن سياسة التعذيب أصبحت ممنهجة ومستشرية ومتكررة وتصاحبها أساليب الاعتداء والتحرش الجنسي، وآخر الضحايا هو “يونس” الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والحط من الكرامة الإنسانية والذي صاحبه اعتداء جنسي من قبل الضابط طاهر العلوي بتاريخ 26 نوفمبر 2017 بمديرية أمن المنطقة الجنوبية (مركز شرطة مدينة حمد دوار 17)، والتي تظهر بأنه تعرض للإكراه علي العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمراقبة النشاط الحقوقي ورصد أنشطة المنظمات الحقوقية المتعاونة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

وطالبت المنظمات الموقعة علي البيان حكومة البحرين بفتح تحقيق جدّي في هذه الحادثة، وايقاف استهداف النشطاء الحقوقيين وعوائلهم وعدم مضايقتهم، إذ يترتب علي السلطات البحرينية الالتزام بموجب المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرّ بموجب قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1998، كما طالبت بدعوة المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (السيد/ ميشيل فورست) لزيارة البحرين والوقوف علي حقيقة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومنتدي البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان.

انتهي**2018 ** 1837

