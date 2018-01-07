ارتفاع حجم صادرات البضائع من ميناء خرمشهر إلي العراق بمعدل 90 بالمائة

آبادان / 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلن المدير العام للموانيء والملاحة البحرية في مدينة خرمشهر (جنوب غرب) محمد محسني انه تم خلال الأشهر التسعة من العام الإيراني الجاري (يبدأ في 21 آذار مارس) تصدير 626 ألفا و228 طنا من البضائع من ميناء خرمشهر إلي العراق مشيراً إلي ارتفاع حجم صادرات البضائع من ميناء خرمشهر إلي العراق بمعدل 90 بالمائة.

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال محسني إنه تم خلال الفترة نفسها تصدير 306 ألاف و601 طنا من البضائع إلي الكويت أي بزيادة بمعدل 13 بالمائة عن المدة المشابهة من العام الماضي.
وأشار إلي أن البضائع المصدرة من ميناء خرمشهر هي في الغالب مواد إنشائية ومعادن وخضار وأعلاف الحيوانات.
وأشار إلي إنه تم خلال هذه المدة تصدير 634 ألفا و997 طنا من الكلينكر (المادة الخام للإسمنت) إلي الكويت والعراق.
ولفت محسني إلي إنه ومع تدشين خط الملاحة البحرية بين ميناء خرمشهر وميناء صحار في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري فقد إرتفع حجم الصادرات غير النفطية من ميناء خرمشهر إلي دول الخليج الفارسي.
يذكر إن ميناء خرمشهر يعتبر من الموانئ الإيرانية الإستراتيجية نتيجة مجاورتها للعراق ويتوقع له مستقبل زاهر في ظل وجوده في حدود منطقة 'اروند' التجارية الحرة وقربه لمصفاة آبادان ومصانع خوزستان لصناعة الصلب.
انتهي ** ا ح** 1837



برچسب ها

اقتصاد

إيران

خرمشهر

العراق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ارتفاع حجم صادرات البضائع من ميناء خرمشهر إلي العراق بمعدل 90 بالمائة

معظم المشاهدات

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

رضائي: مصدر الاحداث الاخيرة في ايران إجتماع اربيل

ايران: الادارة الاميركية لا تحظي بالاهلية الاخلاقية والسياسية

ايران: الادارة الاميركية لا تحظي بالاهلية الاخلاقية والسياسية

ظريف : اجتماع مجلس الأمن فشل أميركي جديد

ظريف : اجتماع مجلس الأمن فشل أميركي جديد

رضائی: علي ایران تقدیم شكوي والرد بالمثل علي التدخلات الامریكیة

رضائی: علي ایران تقدیم شكوي والرد بالمثل علي التدخلات الامریكیة

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

أحدث الأخبار

الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

بطریارك الأرمن فی محافظتی آذربیجان:

الأرمن یعیشون بمساواة مع سائر الأدیان فی ظل رایة الجمهوریة الاسلامیة فی ایران

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

برلماني عراقي:

ضغوط تحول دون تحريك ملف تواجد القوات الامريكية في العراق

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

سفير ايران في انقرة:

اجتماع مجلس الامن تحول الي فضيحة كبري لحكومة ترامب

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

نائبة عراقية : ورقة تسوية الأمم المتحدة للعراق وثيقة غير نزيهة ومنحازة

همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

همام حمودي: تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم علي العراق

موضوعات مرتبط