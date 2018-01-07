ارتفاع حجم صادرات البضائع من ميناء خرمشهر إلي العراق بمعدل 90 بالمائة

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال محسني إنه تم خلال الفترة نفسها تصدير 306 ألاف و601 طنا من البضائع إلي الكويت أي بزيادة بمعدل 13 بالمائة عن المدة المشابهة من العام الماضي.

وأشار إلي أن البضائع المصدرة من ميناء خرمشهر هي في الغالب مواد إنشائية ومعادن وخضار وأعلاف الحيوانات.

وأشار إلي إنه تم خلال هذه المدة تصدير 634 ألفا و997 طنا من الكلينكر (المادة الخام للإسمنت) إلي الكويت والعراق.

ولفت محسني إلي إنه ومع تدشين خط الملاحة البحرية بين ميناء خرمشهر وميناء صحار في سلطنة عمان مطلع الأسبوع الجاري فقد إرتفع حجم الصادرات غير النفطية من ميناء خرمشهر إلي دول الخليج الفارسي.

يذكر إن ميناء خرمشهر يعتبر من الموانئ الإيرانية الإستراتيجية نتيجة مجاورتها للعراق ويتوقع له مستقبل زاهر في ظل وجوده في حدود منطقة 'اروند' التجارية الحرة وقربه لمصفاة آبادان ومصانع خوزستان لصناعة الصلب.

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