اية الله مكارم شيرازي : اخماد الفتنة الاخيرة لا يعني تجاهل المطالب الشعبية

قم / 6 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد المرجع الديني اية الله ناصر مكارم شيرازي علي مسؤولي البلاد بضرورة تلبية المطالب الشعبية؛ مصرحا ان اخماد الفتنة الاخيرة في البلاد لا يعني نسيان هذه المطالب؛ ومحذرا من انه طالما لم يتم حل المشاكل علي الصعيدين الاقتصادي والفضاء الافتراضي، فإنه لا يمكن تجفيف جذور الفتن ايضا.

جاء ذلك مساء اليوم السبت، خلال استقبال اية الله مكارم شيرازي عددا من طلاب الحوزات العلمية في قم المقدسة (وسط)؛ لافتا الي ان الفتنة الاخيرة كان قد دبّر لها منذ فترة طويلة وقد حاول الاعداء من خلالها الاطاحة بالنظام الاسلامي؛ مشيدا بوعي ويقظة الشعب الايراني الذي افشل هذه المؤامرة.
ولفت اية الله مكارم شيرازي الي ان تورط الاعداء بات مفضوحا في هذه الفتنة، حيث ان اذاعة الـ بي بي سي البريطانية وفي اجراء لم يسبق له نظير عمدت الي التحريض لهذه الفتنة وحثّت الشعب علي التسلح.
وشدد المرجع الديني قائلا، انه رغم اخماد الفتنة لكنها لن تذهب ادراج النسيان؛ مبينا ان الاعداء سيترصدون كافة الفرص من اجل استهداف النظام الاسلامي، الامر الذي يستدعي مزيدا من اليقظة والوعي في البلاد.
ولفت الي ان الاعداء زعموا بأنهم قادرون علي استغلال الاضطرابات الاخيرة في المدن للقضاء علي النظام الاسلامي؛ مشددا علي ان الشعب الايراني لن يتخلي عن استقلاله وسيادة بلاده ابدا؛ وموجها النصيحة الي الساسة الغربيين بأن يتعظوا من المسيرات الجماهيرية العظيمة التي خرجت (في ارجاء الجمهورية الاسلامية) تنديدا باعمال الشغب، ليدركوا بان هذه الفتنة لن تجدي لهم نفعا.
انتهي ** ح ع



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اية الله مكارم شيرازي

اخماد الفتنة

تجاهل المطالب الشعبية

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اية الله مكارم شيرازي : اخماد الفتنة الاخيرة لا يعني تجاهل المطالب الشعبية

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