وصول قطار الشحن الصيني الثالث إلي طهران قريباً

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال داودي إنه وصل إلي إيران حتي الآن قطارا شحن صينيان وسوف يصل الثالث أواخر الأسبوع الجاري.

واشار إلي أنه وبهدف تطوير ممر الترانزيت الدولي فقد قامت شركة السكك الحديدية بإجراء مفاوضات واسعة مع دول الجوار والدول الإقليمية في هذا المجال قائلاً إن القطار الثالث الذي إنطلق من محافظة شيان في غرب الصين بإتجاه إيران يحمل 41 حاوية وسيصل طهران أواخر الاسبوع الجاري.

ولفت إلي أن إيران وقعت إتفاقيات متعددة الأطراف مع الصين وكازاخستان وتركمنستان في هذا المجال مشيراً إلي أنه تم في الإتفاقيات تحديد موعد شحن البضائع والفترة التي تستغرقها الرحلة من المبدأ وحتي المقصد وكذلك الرسوم المتعلقة بالنقل.

ولفت إلي أن شركة السكك الحديدية تسعي في الخطوة التالية إلي السماح بمرور البضائع التجارية الصينية إلي أوروبا عبر أراضيها.

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