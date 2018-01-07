وزير الأمن: سوف نوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة في المنطقة

وفي مراسيم تأبين شهداء وزارة الأمن الثلاثة الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع خلية ارهابية مسلحة في مدينة بيرانشهر بمحافظة اذربايجان الغربية (شامل غرب) اشار حجة الإسلام علوي إلي أن الشهادة هي أمنية شباب هذا الوطن لافتاً إلي أن شباب إيران تمكنوا من خلال بطولاتهم من إفشال مؤامرات الأعداء.

وقال إن عناصر وزارة الأمن يفضلون الموت علي تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكد إن علي الجماعات الإرهابية أن تدرك بإنها غير قادرة علي الإخلال بعزيمة أبناء هذا الوطن.

يذكر، ان القوات المنتسبة الي وزارة الامن، تمكنت من رصد هذه الخلّية الارهابية في مدينة بيرانشهر، وخلال الاشتباكات معها، اتخذ عناصر الخلية من امراة قروية درعا لها، ومن ثم اطلقت النار باتجاه القوات الموفدة ما ادي الي استشهاد 3 من منتسبي الوزارة، فيما لقي احد الارهابيين حتفه واصيب عدد آخر منهم.

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