لماذا لم يَعُد الدّاخل السعودي مُحصّناً من المُظاهرات الشعبيّة؟

يتقاطع الإعلام إذاً مع توجّهات الأُمراء، ليَصب جميعه في خدمة تهيئة الرأي العام السعودي لتقبّل الزيادات، والفقر، والغلاء، والفساد، ويتماشي مع عصر الرؤية، ويصبر ويتحمّل، وهذا كُلّه، أمام حملة اعتقال شعواء تطال كل حتي من يُفكّر بانتقاد الفقر، والغلاء، علي الجميع السمع والطاعة في بلاد الحرمين.

كيف يُطلب من الشعب السعودي تحمّل الفقر، والغلاء، والفساد، وهو يُشاهد بأُم عينه كيف يعيش المسؤولون في بلاده، كيف عليه أن يتقشّف، ويمنع عن أطفاله اللقمة، وغيره من “حكّامه” يشترون قصوراً، قد لا يزورها الأمير فيهم، مرّةً في حياته، وتتحوّل إلي منازل للخدم والحشم، وتُعرف بأنها للأمير الفُلاني، وينبهر المارّة من أمامها أي القصور، وهي لو فُتحت أبوابها للفقراء والمساكين في السعوديّة، لوجدوا في دورات مياها، ما يُغنيهم عن طلب الحاجة.

يقول لي مُواطن سعودي، كان من أشد المُتحمّسين لولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان، لقد تأمّلنا خيراً بحماسته، وسُرعة قراراته، وكُنّا نعتقد أن البِلاد ستَدخل مرحلة التطهير، والإصلاح، وسيقضي علي الفساد، وحملته ضِد الأُمراء في السجن الفاخر، جعلت منه بطلاً في أذهاننا نحن الشباب، لكن يقول المُواطن، اصطدمنا بجدار الخيبة، حين بدأ الجميع يَخرج تِباعاً مُقابل صفقات، المسألة إذاً شخصيّة، وتَصب في مصلحة فلان، وعلنتان، الأمر لا علاقة له بمُكافحة الفساد، والفساد جاثم علي صُدورنا، يُضيف المُواطن.

شعبيّة الأمير محمد بن سلمان، كما وصلت لألقها، ستبدأ بالتراجع تدريجيّاً، وليس أسوأ من الشعوب العربيّة وعواطفها الجيّاشة حين تعشق قائداً، وتُصاب من أفعاله بخيبات مُتوالية، وبالنظر إلي قائمة المُنجزات لولي العهد السعودي، تبدو خاليةً علي الأقل علي صعيد طُموحات الشباب، الذين اعتقدوا أنه مُخلّصهم من الفاسدين في أحسن تقدير.

تُحسن الجُيوش الإلكترونيّة السعوديّة الجرّارة إلي جانب الإعلام، وتغريدات بعض الأُمراء، بتحريك الرأي العام ربّما، وربّما حتي توجيهه نحو قضايا حسّاسة، وإشغاله بها، لكن نعتقد أن الهم الاقتصادي، لا يُمكن السيطرة عليه في حال انفلاته، وتحوّله لغضب وامتعاض، ومن يرصد منصّات التواصل وتحديداً موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يجد هذه “الانتفاضة” لو صح التوصيف الافتراضية، وبات الكثير يخرج في مقطع فيديو، ليشرح عن وضعه الاقتصادي المُتردّي، ورفضه لهذا الرفع، وفرض الضرائب، واللافت أن خِشية الاعتقال، بدأت تتلاشي تدريجيّاً، فالوجوه المُلثّمة لم تعد تُخفي وجهها بعد اليوم.

يُخطئ من يعتقد أن الداخل السعودي، مُحصّنٌ من التظاهرات الشعبيّة، لعوامل الرعب، وسُلطة الأمن والدولة الحديديّة، ودليل اعتقادنا هذا، أن الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز حين اشتعل “الربيع العربي” في دُولٍ عربيّةٍ مُجاورة، ”اشتري” الولاء وأعلن حملة مُكافآت، وزيادات، وحرص علي مُواصلة الرفاهية، علي عكس العهد الجديد الذي يُعلن “التقشّف”، ويُطالب بأن يكون أُسلوب حياة، ويُركّز علي الترفيه لا الرفاهية.

لا بُد أن يأتي اليوم، الذي تستخدم فيه الدول التي تُعاديها المملكة، ذات حيلة “المُؤامرة الداخليّة”، وتحريك الشعب ضِد حُكومته، واستغلال ثغرات الغلاء، والفقر، والفساد، وحينها ربّما ستلجأ حكومة السعوديّة للعُنف، وسيَسقط ضحايا، وستنفلت زِمام الأُمور، فالحُكومة التي “تُحرّم” التظاهر، من الصّعب أن يكون ضمن أدبياتها، احتواء المُطالبات الشعبيّة، والتعامل معها علي أساس أنّها مُحقّة، فحذاري كُل الحَذر من نقمةٍ شعبيّة آتية لا محالة، والنصيحة بِجَمل!

المصدر: خالد الجيوسي - راي اليوم

انتهي**2018 ** 1837

