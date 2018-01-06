برلماني ايراني: دعم بعض دول العالم لايران في مجلس الامن مؤشر علي عزلة امريكا

طهران/6كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد عضو المجلس المركزي لتكتل «الولائين المستقلين» في مجلس الشوري الاسلامي، «محسن بيغلري» إن دعم عشرة اعضاء مجلس الامن لايران في اجتماع ليلة امس الجمعة مؤشر علي نجاح سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية و اضاف ان هذا الدعم اثبت بان امريكا لم تعد لها اي مكانة في العالم و باتت معزولة تماما.

واشار بيغلري اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، إلي دعم كل من الصين و روسيا و فرنسا و بوليفيا و ساحل العاج و غينيا و كازاخستان و بولندا و السويد لايران في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الامن لمناقشة الاحداث الاخيرة في ايران، واضاف ان هذه الدول اثبتت بان امريكا و اي دولة اخري عاجزة عن التدخل في شؤون ايران الداخلية.
واوضح ان هذه الدول العشر جددت خلال هذا الاجتماع الطارئ دعمها للاتفاق النووي و ضرورة الالتزام بتعهدات المنصوص عليها معتبرا الاتفاق بانه نجاح كبير لايران.
وتابع قائلا ان مجلس الامن رفض الطلب الامريكي حول عقد اجتماع طارئ بشأن الاحداث الاخيرة في ايران، إلا انه وافق علي عقد الاجتماع بفعل الضغوط الامريكية غير ان إلاجتماع لم يحقق اي انفراج لاميركا و انتهي لصالح ايران.
واضاف ان دعم هذه الدول العشر لايران اثبت العزلة الامريكية اكثر مما مضي و اظهر ان اروبا لم يعد الي جانب امريكا و ليس للمتطرفين الامريكيين مكانة لدي اوروبا.
يذكر ان هذه الدول العشر اكدت خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الامن حول الاحداث الاخيرة في ايران، علي دعمها لطهران بينما ممثلا بريطانيا و بيرو اعلنا عن معارضتهما لها.
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برلماني ايراني: دعم بعض دول العالم لايران في مجلس الامن مؤشر علي عزلة امريكا

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