بقرار من محمود واعظي؛

'علي جنتي'.. مستشارا ووكيلا بمكتب رئاسة الجمهورية

طهران/6 كانون الثاني/يناير/إرنا- خلال قرار أصدره رئيس مكتب رئاسة الجمهورية 'محمود واعظي' عين 'علي جنتي' مستشارا له ووكيلا بمكتب رئاسة الجمهورية.

وحسبما أفادت 'إرنا' اليوم السبت نقلا عن الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، أشاد واعظي في نص قراره بالإلتزام والإختصاص والتجارب والخبرات القيمة في مجال الإدارة لعلي جنتي.
كما عبر واعظي في نص القرار عن أمله في تعزيز التخطيط الفاعل من أجل تحقيق أهداف ومهام المكتب الرئاسي عبر الإستفادة من الآراء الصائبة للمستشار الجديد لرئيس مكتب رئاسة الجمهورية متمنيا من الله سبحانه وتعالي توحيد الجهود والمساعي بين كافة الزملاء والوحدات ذات الصلة بمكتب رئاسة الجمهورية أكثر من ذي قبل عبر الإلتزام بمحورية القانون والوسطية والإلتزام بالميثاق الأخلاقي لحكومة التدبير والأمل؛ الحكومة الثانية عشرة.
يذكر، ان علي جنتي كان يتولي مهام منصب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي خلال الحكومة الحادية عشرة.
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محمود واعظي

مكتب رئاسة الجمهورية

علي جنتي

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