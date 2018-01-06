قاووق: لبنان ليس بمنأي عن قرار ترامب لأنه سيتأثر بمشروع التوطين

و أكد قاووق خلال رعايته حفلا تأبينيا في خندق الغميق - بيروت، أن 'التكفيريين قدموا أبشع صورة مشوهة عن الإسلام، والسيارات المفخخة وآلاف الانتحاريين ضد الشعوب وفجروا المساجد والكنائس والأسواق والحسينيات ويتجاهلون إسرائيل، ويكفي مشهد التكفيريين علي جبهة الجولان حيث أن سلاحهم وطعامهم ودواءهم يأتيهم من الكيان الإسرائيلي، ويفتخر نتانياهو بحجم التقديمات الإسرائيلية لمسلحي داعش والنصرة في جبهة الجولان'.

وأشار إلي أن 'أكبر الخطايا في الأمة أن يضحي بالقدس من أجل استمالة ترامب ضد إيران والمقاومة'، مشددا علي أن 'الخطر الأميركي - الإسرائيلي اليوم يطال المقدسات والكرامات'.

وأكد قاووق أن 'لبنان أشرقت فيه انتصارات المقاومة والجيش، وفي بداية عام 2018 هو أكثر قوة ومنعة أمام أي خطر إسرائيلي أو تكفيري، وبالتكامل بين الجيش والمقاومة أصبح لبنان في حصن حصين'.

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