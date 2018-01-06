ثبت للجميع مرة اُخري أنّ مساعي حكومة ترامب ضد إيران واتفاقها النووي لن تنتج إلّآ العزلة والحيرة للولايات المتحدة

وأضاف محمود واعظي اليوم السبت أنّ الرفض الصريح لأغلبية أعضاء مجلس الأمن لاستغلال الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن لفرض ضغوط علي الجمهورية الاسلامية الايرانية بذريعة التجمعات التي شهدتها إيران ليس إلّا حادثاً مبشراً لفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية وبات يستحق إهتماماً وتركيزاً أكبر.

وذكر واعظي بتوصيات الدول المشاركة في اجتماع مجلس الأمن التي حذرت الولايات المتحدة من التدخل في شؤون الدول الاُخري ومنها ايران والتي حثتها علي ضرورة التطبيق التام للاتفاق النووي.

وأكّد واعظي علي أنّ هذا الانتصار لم يأتي إلا نتيجة لصمود الشعب الايراني وحكومته المرفق بالدراية و بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة وعلي خلفية النشاط الدبلوماسي الذكي، ما جعل الولايات المتحدة تجرّب عزلة عالمية أكثر من ذي قبل في مواجهتها للمواقف الاصولية للجمهورية الاسلامية الايرانية. وطالب واعظي وسائل الإعلام والمنابر الاعلامية بتسليط الضوء أكثر فأكثر علي ما جري في اجتماع مجلس الأمن وبتبيين لائق لتمخضاته للرأي العام العالمي.

إنتهي** ع ج**2344

