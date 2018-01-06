مسؤول محلي: بناء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية باستثمار أجنبي

وأضاف أمير مرتضوي اليوم السبت بأنّ هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استقطاب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البني التحتية للمحافظة. ووفقاً للمعطيات فإنّ محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية نظراً لموقعها الجيوسياسي تحتضن جميع أصناف إنتاج الطاقة بكفاءة وسعة فائقة، منها وجود الرياح القوية والطاقة الشمسية والحرارة المتصاعدة من سفوح بركان «تفتان» وجبال منطقة دلكان وبزمان إضافة إلي الطاقة الناجمة عن أمواج المحيط الهادرة التي يصل طولها في فصل مونسان إلي 12 متراً.

هذا وقال المديرالعام للشؤون الاقتصادية والممتلكات لمحافظة سيستان وبلوشستان بأنّنا خلال هذه الفترة سنقوم ايضاً ببناء مصنع تعليب أنواع زيوت المحركات وإنتاج بلدينغ أنواع الهايدروكربون الخفيف منه والثقيل بتكلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار إضافة إلي تجهيز وتفعيل نشاط محطات نقل الحاويات ذات الإستعمالات المتعددة التابعة لمشروع ميناء الشهيد بهشتي الأول وتشييد محطتين لتفكيك الهواء.

كما أشار أمير مرتضوي إلي الحصول علي الموافقة الرسمية للاستثمارالأجنبي لمشروع المسلخ الصناعي في «سراوان» بتكلفة قدرها مليوني ونصف المليون دولار ورفع تقرير الي الحكومة قام الخبراء خلاله بدراسه إمكانية تحويل منطقة سيستان إلي منطقة تجارية صناعية حرة.

هذا وقد قام مسؤولو هذه المحافظة بإقامة إجتماعات إستثمارية مع وفود اجنبية منها وفد صيني راغب في الإستثمار في مناجم المنغنيز داخل منطقة «اسكبه» ووفد أفغاني ناشط في مجال تعليب مياه الشرب.

ومن بين المجالات الإستثمارية داخل هذه المحافظة تمكن الإشارة إلي نمو نشاطات الثروة السمكية والصيد البحري و تربية الروبيان والصناعات ذات الصلة به ووجود 8 موانئ للصيد وأكثر من ألفي سفينة صيادين ومصانع تعليب الاسماك والمنتجات البحرية.

إنتهي** ع ج**2344

