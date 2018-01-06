الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين تحتفل بعيد الميلاد المجيد

بيروت/6 كانون الثاني/يناير/ارنا-علي وقع المحاولات الصهيو-أميركية بسلب فلسطين من أهلها، تبدأ الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وهي: الروم الأرثوذوكس، السريان، الأقباط، الأحباش والأرثوذوكس.

مدينة بيت لحم كما كانت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إبان احتفالات الطوائف الغربية بعيد الميلاد، ازدانت بزينتها الخاصة، واستيقظت علي صورتها الجميلة التي دوماً ما تكون عليها في احتفالاتها الدينية الوطنية.
ورغم الأحوال الجوية الباردة والماطرة، الا أنّ هناك إصراراً من المواطنين للمشاركة بالاحتفالات.
وستكون ساحة المهد، مسرحاً لاستقبال المواكب حسب 'الاستاتكيوس' المتبع التي يستهلها مطران السريان الأرثوذوكس، يليه نائب البطريرك للأقباط، ثم ذروة الاحتفالات بوصول موكب بطريرك الروم الأرثوذوكس كيوريوس كيوريوس ثيوفيلوس الثالث، علي أن تختتم بموكب مطران الأحباش.
ومنذ الصباح، انتشر المئات من أفراد الشرطة علي مفترقات الطرق وفي الشوارع الرئيسية، لتأمين حركة المرور وتأمين نجاح الاحتفالات.
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الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين تحتفل بعيد الميلاد المجيد

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