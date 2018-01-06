قيادي في 'الجهاد الإسلامي' : ملتزمون بالدفاع عن الشعب الفلسطيني .. و التهديدات الصهيونية لا تخيفنا

و في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، نبه 'شهاب' إلي أن تكرار الغارات 'الإسرائيلية'، و عمليات التوغل عند الحدود الشرقية بالتزامن مع رفع وتيرة التحريض علي القطاع ينذر بالتحضير لمثل هذا العدوان.

و لفت القيادي في 'الجهاد الإسلامي' إلي أن تصعيد الاحتلال العسكري المتوقع يندرج ضمن مساعي الكيان الغاصب المتلاحقة للتعمية علي عجزه عن وأد انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الأمريكية، ممثلة بالقرارات العدائية التي اتخذها حاكم البيت الأبيض 'دونالد ترامب'.

و أضاف 'شهاب'، 'نحن أمام غايات صهيونية مشبوهة بهدف حرف أنظار العالم عما يجري في المدينة المقدسة، و بقية المناطق المنتفضة في الضفة الغربية و غزة'.

و توعد قادة الاحتلال و جنرالات حربه بالرد علي أية حماقة قد تستهدف المقاومة ، و رموزها ، و ذلك في معرض رده علي التهديدات الأخيرة التي وجهها المتحدث باسم جيش العدو لحركة ''الجهاد الإسلامي' ، و اتهامها بالوقوف وراء استهداف مستعمرات 'غلاف غزة' بالصواريخ.

وشدد 'شهاب' علي أن حركته -ومعها كل قوي المقاومة - سيواصلون الدفاع عن الشعب الفلسطيني، و أرضه، و مقدساته مهما كانت التحديات.

وتابع القول، :' إننا متمسكون بحقنا في مواجهة جرائم المحتل التي تطال البشر و الشجر و الحجر علي مرأي و مسمع من أدعياء حقوق الإنسان ، و هذه مسألة ثابتة غير قابلة للنقاش أو المساومة'.

و فند مسؤول المكتب الإعلامي لحركة 'الجهاد' المزاعم الصهيونية حول مسؤولية الحركة عن إطلاق الصواريخ من القطاع خلال الأسابيع الفائتة.

و أردف قائلا، :' نحن لن نتردد في الإعلان عن أية مهمات جهادية يقوم بها أبطال سرايا القدس، و هذا واضح علي مدار مسيرتنا النضالية الزاخرة بالفعل النوعي و البطولي'.

جدير بالإشارة، إلي أن وسائل الإعلام الصهيونية تعج هذه الأيام بتصريحات، و تعليقات تحريضية ضد 'الجهاد الإسلامي' في غزة ، و ذلك بالتزامن مع حملة ملاحقة لقيادات الحركة علي مستوي الضفة المحتلة، كما حصل مع القيادي خضر عدنان.

و يعزو مراقبون هذه الهجمة إلي حالة القلق التي تعتري حكومة 'تل أبيب' من قدرة 'الجهاد' علي تصعيد رقعة المواجهة، و دعم 'انتفاضة القدس' الحالية ، كما فعل إبان انتفاضة الدفاع عن المرابطات في المسجد الأقصي المبارك عام 2015.

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