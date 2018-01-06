رضائی: علي ایران تقدیم شكوي والرد بالمثل علي التدخلات الامریكیة

واضاف رضائی الیوم السبت فی لقاء صحفی، ان مسؤولی البلاد سیدافعون وحتي آخر قطرة دم، عن الثورة الاسلامیة وانجازات النظام . وقال ان امیركا وقفت ولـ40 عاما امام تقدم الشعب الایرانی، واذا لن تتخلي عن موقفها هذا، فان تداعیات وخیمة بانتظارها .

ومضي بالقول: هم یعلمون جیدا اننا قادرون علي مواجهتهم وعلي امیركا وبریطانیا التخلی عن التدخل ووضع العراقیل امام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وردا علي سؤال حول الاجراءات التی ستتخذها ایران لاجبار امیركا علي التراجع عن مواقفها العدائیة ضدها، قال رضائی : أی عمل مشروع یردع امیركا لتتخلي عن مواقفها یجب ان یدرج علي جدول الأعمال لاننا لانطیق التدخلات الامریكیة أكثر من هذا.

واضاف أمین مجمع تشخیص مصلحة النظام : ان التدخل الامریكی فی ایران بات واضحا وعلینا ان نرد بالمثل، ننصح امیركا بالتخلی عن مواقفها ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

یتبع.. 2344

