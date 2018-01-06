أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعا لأكثر من 66 دولاراً

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت منظمة أوبك، السبت، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي الي أكثر من 66 دولاراً للبرميل.

وقالت المنظمة في بيان، إن 'سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل الخام ارتفع ليصل الي 66.13 دولاراً للبرميل'.
وأضافت المنظمة، أن 'السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 65.12 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك'.
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران (إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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أوبك

ارتفاع اسعار النفط

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أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعا لأكثر من 66 دولاراً

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