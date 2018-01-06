المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ الإيرانية: رفع حصة إيران من التجارة البحرية يتصدر أولويات صناعات النقل البحري

طهران / 6 كانون الثاني/ يناير- إرنا – قال المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ الإيرانية والملاحة: إنّ المؤشرالرئيس وأولوية الإقتصاد المقاوم في خطط صناعات النقل البحري الإيرانية تتمثل في رفع حصة البلد في التجارة البحرية علي مستوي المنطقة والعالم.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للملتقي الخامس والعشرين لمؤسسات الملاحة الايرانية أضاف محمد راستاد، بأنّ إحدي مؤشرات الاقتصاد المقاوم علي صعيد الملاحة هي تنمية الاسطول البحري الوطني المملوك للبلاد الذي سيساعدنا في حفظ اقتدارنا البحري علي المستوي الدولي أكثر من ذي قبل.
وأكّد مساعد وزير الطرق وتشييد المدن علي أنّ جلّ رغبات منظمة الموانئ والملاحة الايرانية بإعتبارها منظمة سيادية ملاحية تتمثل في رفع مستوي قوة واقتدار الاسطول البحري الذي يرفرف علي سفنه علم الجمهورية الاسلامية الايرانية.
و حدّد محمد راستاد المؤشر الثاني للاقتصاد المقاوم في مجال الملاحة، رفع السعة والكفاءة الميدانية للموانئ والمرافئ وقال: علينا التخطيط بحيث لانواجه نقصاً أمام الموانئ المنافسة لنا ونتمكن من عرض خدمات تضاهي خدماتهم التي يقدمونها لزبائنهم ويجب أن يكون ذلك ليس علي مستوي الاسطول الوطني والسلع المستوردة فحسب بل يجب أن يتعدي إلي تمتع السلع المشحونة أوالمُعاد شحنها بأعلي حصة في موانئ البلاد ناهيك عن ضرورة إهتمامنا بتطوير قدراتنا في صناعة وتصليح السفن.
علماً بأنَّ الملتقي الخامس والعشرين للتنسيق بين مؤسسات الملاحة الإيرانية سيقام يومي 30 و31 يناير في مدينة «جابهار» جنوب شرق ايران تحت عنوان«تنمية النقل البحري بطابع الإقتصاد المقاوم» باستضافة شركة 'تايدواتر' الناشطة في الشرق الاوسط و وإشراف الأمانة العامة لمؤسسات الملاحة التابعة لمنظمة الموانئ الإيرانية.
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اقتصاد

منظمة الملاحة الايرانية

تطوير الموانئ

محمد راستاد

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المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ الإيرانية: رفع حصة إيران من التجارة البحرية يتصدر أولويات صناعات النقل البحري

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