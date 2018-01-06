محقق سنغافوري: يوظف الإرهابيون تطبيقي الواتسآب والتلغرام للتواصل فيما بينهم

كوالالمبور/6 كانون الثاني/ يناير- إرنا – أظهرت دراسات قام بها باحث سنغافوري بأنّ الجماعات الإرهابية توظف تطبيقات ترميزية كتطبيقي الواتسآب والتلغرام للعثور علي أعضاء لها والتواصل معهم.

وقال «نور ازلين محمد ياسين» استاذ جامعة « سنت راجاراتنام» السنغافورية أنّ الإرهابيين بدؤوا بتوظيف هذه التطبيقات إثر إغلاق الحكومات لمواقعهم الالكترونية وصفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف هذا الباحث بأنّ مدربي الجماعات الإرهابية في الأجواء الافتراضية علي الاينترنت يقومون بأدائهم باعلي درجة من الحيطة والحذر ولايسمحون بتتبع نشاطاتهم بسهولة وأنّ الإرهابيين تدربوا جيداً علي نوعية التعامل والتفاعل مع مستخدمي الإينترنت وإقناعهم علي التعاون معهم. وقد زادت تهديدات هذه الجماعات التي تهدف إلي تفتيت المجتمعات.
وقدّم نور إزلين توصيات لمواجهة هذه الظاهرة تتمثل في إنتاج فيديوهات ومواقع تعليمية تحصّن أدمغة الشعوب مقابل أفكار هؤلاء الإرهابيين من الناحية الايديولوجية والفكرية كما أكّد علي ضرورة تعاون الشركات العارضة لخدمات التواصل الالكتروني والإتصالاتي في خوض مواجهة ضدهم.
علماً بأنّ بعض دول جنوب شرق آسيا كاندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وميانمارأعلنت عن إستقطاب جماعة داعش لمئات من مواطنيها عن قيام المئات منهم بتنفيذ عمليات إرهابية في العراق وسوريا.
انتهت** ع ج**2344



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محقق سنغافوري: يوظف الإرهابيون تطبيقي الواتسآب والتلغرام للتواصل فيما بينهم

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