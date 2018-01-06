ايران و عمان تتطلعان إلي تعزيز التعاون المصرفي

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - التقي رئيس الهيئة الادارية المدير العام لمنطقة «كيش» الحرة «ابراهيم انصاري لاري» رؤساء ومسؤولي عدد من البنوك العمانية في مسقط وتباحث معهم حول فتح فروع لهذه البنوك في جزيرة كيش (جنوب).

واجتمع انصاري خلال اللقاء مع محافظ المصرف الوطني العماني ومصرف مسقط و مصرف ظفار و كذلك مصرف العز الاسلامي وتباحث معهم حول فتح فروع لهذه البنوك في جزيرة كيش و تفعيل حسابات مصرفية لشركة «كيش اير» للطيران في هذه البنوك إلي جانب اصدار بطاقات ائتمانية دولية للناشطين الاقتصاديين العمانيين في كيش وباقي المناطق التجارية الحرة في ايران.
و اعلن مسؤولو هذه المصارف موافقتهم المبدئية لفتح فروع لها في جزيرة كيش الي جانب افتتاح حسابات مصرفية لشركة كيش اير في البنوك العمانية و اصدار بطاقات ائتمانية دولية مقابل تقديم منطقة كيش الحرة ضمانات لهم .
هذا و قد التقي انصاري بعدد من كبار رجال الاعمال و الناشطين الاقتصاديين في عمان و قدم لهم شرحا حول مزايا منطقة كيش في مجال الاستثمار و الفرص الاقتصادية.
واعلن عن قرب موعد انطلاق رحلات جوية مباشرة بين كيش و مسقط في اطار تعزيز العلاقات بين الجانبين و كذلك تسهيل زيارة السياح العمانيين لجزيرة كيش.
يذكر ان هناك رحلات جوية مباشرة تسير حاليا بين شيراز و بندرعباس و جابهار الي مسقط.
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ايران و عمان تتطلعان إلي تعزيز التعاون المصرفي

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