ايران و عمان تتطلعان إلي تعزيز التعاون المصرفي

واجتمع انصاري خلال اللقاء مع محافظ المصرف الوطني العماني ومصرف مسقط و مصرف ظفار و كذلك مصرف العز الاسلامي وتباحث معهم حول فتح فروع لهذه البنوك في جزيرة كيش و تفعيل حسابات مصرفية لشركة «كيش اير» للطيران في هذه البنوك إلي جانب اصدار بطاقات ائتمانية دولية للناشطين الاقتصاديين العمانيين في كيش وباقي المناطق التجارية الحرة في ايران.

و اعلن مسؤولو هذه المصارف موافقتهم المبدئية لفتح فروع لها في جزيرة كيش الي جانب افتتاح حسابات مصرفية لشركة كيش اير في البنوك العمانية و اصدار بطاقات ائتمانية دولية مقابل تقديم منطقة كيش الحرة ضمانات لهم .

هذا و قد التقي انصاري بعدد من كبار رجال الاعمال و الناشطين الاقتصاديين في عمان و قدم لهم شرحا حول مزايا منطقة كيش في مجال الاستثمار و الفرص الاقتصادية.

واعلن عن قرب موعد انطلاق رحلات جوية مباشرة بين كيش و مسقط في اطار تعزيز العلاقات بين الجانبين و كذلك تسهيل زيارة السياح العمانيين لجزيرة كيش.

يذكر ان هناك رحلات جوية مباشرة تسير حاليا بين شيراز و بندرعباس و جابهار الي مسقط.

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