محلل يوناني: ايران ليست لقمة سائغة للولايات المتحدة

وأشار هذا المحلل والكاتب والصحفي خلال مشاركته في برنامج « مسار الأوضاع في إيران» إلي الهزائم المتتالية لأميركا ومتحديها في تطبيق الخطط التوسعية لها في الشرق الاوسط مضيفاً إلي أنَّ المعطيات تشير إلي مساعي الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني الرامية إلي خلق خلافات في اوساط الشعب الايراني وإلحاق الضرر بهذا البلد القوي إنما هذه المرة من الداخل. إذ أنّ إيران وروسيا علي الصعيد الميداني حالتا دون تطبيق الخطط التوسعية لتلك الدول وسيطرتها علي ثروات ومصير شعوب الشرق الأوسط.

وإستطرد المحلل الصحفي كسنتانتئونو كوبلس قائلاً: إنّ التدخل الأميركي وبعض الدول العربية والاوروبية برفقة إسرائيل في المنطقة حثَّ شعوب المنطقة علي إبداء ردود فعل والوقوف بوجه الدول الكائدة لها بأية طريقة كانت ومهما كلف الأمر وهذا ما أثار غضب واستياء الولايات المتحدة لأنها تعتبر نفسها سيدة العالم. لكن دعوني أقول لكم أنّ نواياها قد انفضحت لدي الرأي العام العالمي وخاصة لدي شعوب الشرق الأوسط .

وإعتبر هذا المحلل اليوناني أنّ برنامج السيطرة التامة علي الشرق الاوسط بدأ بالهجوم علي افغانستان ثم تلاه العراق ثم ليبيا وسوريا لكن الخطة لقت حتفها بمقاومة قوية من جانب شعوب المنطقة وبفضل الدور الايراني الروسي الهام ما جعل الولايات المتحدة تعد العدة لتوجيه ضربة إلي ايران وثورتها الاسلامية من الداخل.

وقال كسنتانتئونو كوبلس: يبدو أنّ هؤلاء سيسعون في البداية إلي تضعيف ايران من الداخل ثم فرض حرب ضدها بعد توسيع نطاق الاضطرابات والاحتجاجات المحلية وسيتم خلال ذلك توظيف جماعات إرهابية ومتطرفة ومجرمة كداعش رغم أنني علي ثقة بأنّ الحكومة والشعب الايرانيين، واعيان وسيواجهان هذه المؤامرة بحنكة.

وفي حديث له عن أسباب بدء التظاهرات الاحتجاجية في ايران قال: لقد بدأت هذه التظاهرات كدلالة إحتجاجية علي الحالة المعيشية و المالية للشعب الايراني وهذا أمر إعتدنا عليه لدي جميع الشعوب إلّا أنّ حرف مسار التظاهرات إلي العنف بعد ساعات دلّ علي تدخل وتصميم أجنبي أراد لها أن تنجرّ إلي العنف والمواجهة.

وفي ردّ له علي سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المؤكدة علي المحاولات التصعيدية للولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني في المنطقة وتصفيقها للإرهابيين لزيادة التوتر وجرّنا جميعاً الي حرب اُخري قال: هذا ما يدل علي عمق برامج وخطط أميركا الموضوعة للمنطقة. فيتوجب علي اوروبا أن تبقي واعية حيال السياسات التوسعية للولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية والكيان الهصيوني.

وذكّر «كسنتانتئونو كوبلس» الكاتب والمحلل اليوناني مرّة اُخري بأنَّ إيران ليست لقمة سائغة، والشعب الايراني هو شعب واع جداً سيدافع عن مصالحه الوطنية بكل ما اُوتي من قوة ناهيكم عن الظروف التي تسود إيران حالياً والمختلفة تماماً مع ظروف باقي دول المنطقة.

انتهي ** ع ج **2344

