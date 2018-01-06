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رئيس وزراء الاردن السابق ينتقد اجتماع مجلس الامن بشأن ايران

طهران/6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - انتقد رئيس وزراء الأردن السابق سمير الرفاعي اجتماع مجلس الأمن حول ايران متسائلا لماذ لم يعقد اجتماعا حول قتل الفلسطينين علي ايدي الصهاينة.

واضاف في تغريدة علي تويتر : واشنطن تدعو لاجتماع مجلس الأمن، لبحث تعامل ايران مع المتظاهرين؛ في حين يُقتل الفلسطينيون علي أيدي قوات الاحتلال يوميا، ولا حياة لمن تنادي! إذا أردنا عالماً أفضل،وأن نكون صادقين مع مبادئنا؛علينا إدانة جميع التصرفات التي تتنافي مع حق الانسان في التعبير وأساساً,حقه في وطنه ومقدساته.
يذكر ان مجلس الامن عقد ليلة أمس الجمعة اجتماعا خصص لمناقشة الاحداث الاخيرة في ايران و ذلك بطلب من مندوبة اميركا في الامم المتحدة نيكي هيلي إلا ان هذا الاجتماع تحول الي فرصة كي يجدد الاوربيون و عدد كبير من دول العالم دعمهم للاتفاق النووي و التاكيد علي رفض التدخل الاجنبي في الشؤون الايرانية حيث احبطت محاولات واشنطن لاستغلال هذه الاحداث للتدخل في الشأن الايراني .
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سمير الرفاعي

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رئيس وزراء الاردن السابق ينتقد اجتماع مجلس الامن بشأن ايران

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