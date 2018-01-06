مسؤولة اندونيسية: نشارك في اجتماع رؤساء اتحاد البرلمانات في طهران

وتعليقا علي الاحداث الاخيرة في ايران انتقدت السقاف بشدة التدخل الاجنبي في هذه الاحداث معلنة ان الحكومة الاندونيسية ترفض اي تدخل اجنبي في ايران او اي دولة اخري في العالم و ان عددا من دول المنطقة اثبتت بان التدخل الاجنبي ليس له اي نتيجة سوي تفاقم الاوضاع.

وأكدت ان اندونيسيا و باعتبارها اكبر دولة اسلامية من حيث عدد السكان و كذلك ما تتمتع به من الفاعلية في منظمة التعاون الاسلامي تعلن دعهما لايران.

يذكر ان اجتماع رؤساء برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي سينطلق في العاشر من الشهر الجاري بطهران و يستمر لخمسة ايام.

انتهي**1110** 2344

