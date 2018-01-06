واشنطن تجمد 125 مليون دولار من منحها للأونروا

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا'.

ونقلت وكالات خبرية عن ثلاثة مسؤولين امريكيين قولهم ان ادارة الرئيس ترامب ابلغت الامم المتحدة انها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الاول من الشهر الجاري، الا انها قد جمدت.
ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم نظرا للحساسية السياسية، اضافوا ان ادارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الانروا وان الامر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية حيث ان رفض السلطة استئناف المفاوضات سيدفع الي عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن ومن ضمن العقوبات وقف الاسهام في ميزانية الانروا.
وكانت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدي الأمم المتحدة، هددت بوقف بلادها الدعم المالي الملتزمة به سنويا للأونروا، لحين موافقة الفلسطينيين علي العودة للتسوية برعاية واشنطن.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

الانروا

فلسطين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من منحها للأونروا

معظم المشاهدات

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

ظريف: السعودية وداعش علي خطي ترامب يدعمان الشغب في ايران

ظريف: السعودية وداعش علي خطي ترامب يدعمان الشغب في ايران

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

تفكیك خلیة تابعة لزمرة `خلق` الارهابیة فی مدینة بروجرد

تفكیك خلیة تابعة لزمرة 'خلق' الارهابیة فی مدینة بروجرد

أحدث الأخبار

برلماني ايراني: دعم بعض دول العالم لايران في مجلس الامن مؤشر علي عزلة امريكا

برلماني ايراني: دعم بعض دول العالم لايران في مجلس الامن مؤشر علي عزلة امريكا

`علي جنتي`.. مستشارا ووكيلا بمكتب رئاسة الجمهورية

بقرار من محمود واعظي؛

'علي جنتي'.. مستشارا ووكيلا بمكتب رئاسة الجمهورية

قاووق: لبنان ليس بمنأي عن قرار ترامب لأنه سيتأثر بمشروع التوطين

قاووق: لبنان ليس بمنأي عن قرار ترامب لأنه سيتأثر بمشروع التوطين

ثبت للجميع مرة اُخري أنّ مساعي حكومة ترامب ضد إيران واتفاقها النووي لن تنتج إلّآ العزلة والحيرة للولايات المتحدة

رئيس مكتب رئيس الجمهورية في تصريح لارنا:

ثبت للجميع مرة اُخري أنّ مساعي حكومة ترامب ضد إيران واتفاقها النووي لن تنتج إلّآ العزلة والحيرة للولايات المتحدة

مسؤول محلي: بناء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية باستثمار أجنبي

مسؤول محلي: بناء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية باستثمار أجنبي

موضوعات مرتبط