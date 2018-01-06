واشنطن تجمد 125 مليون دولار من منحها للأونروا

ونقلت وكالات خبرية عن ثلاثة مسؤولين امريكيين قولهم ان ادارة الرئيس ترامب ابلغت الامم المتحدة انها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الاول من الشهر الجاري، الا انها قد جمدت.

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر اسماؤهم نظرا للحساسية السياسية، اضافوا ان ادارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الانروا وان الامر مرهون بموقف السلطة الفلسطينية حيث ان رفض السلطة استئناف المفاوضات سيدفع الي عقوبات مالية عليها من جانب واشنطن ومن ضمن العقوبات وقف الاسهام في ميزانية الانروا.

وكانت نيكي هايلي مندوبة أمريكا لدي الأمم المتحدة، هددت بوقف بلادها الدعم المالي الملتزمة به سنويا للأونروا، لحين موافقة الفلسطينيين علي العودة للتسوية برعاية واشنطن.

انتهي** 2344

