سياسي باكستاني: تطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد يخدم امن المنطقة

لاهور / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد العضو البارز في حزب 'مسلم ليك قائد باكستان' جودري برويز الهي، ضرورة تطوير العلاقات الشاملة بين طهران واسلام آباد، مشددا علي ان تطوير العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي يخدم امن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء برويز الهي مع القنصل الايراني العام مجيد صادقي دولت آبادي، في لاهور حيث بحث الجانبان حول اتخاذ الموقف المشترك تجاه القضية الفلسطينية والقدس والعلاقات الثنائية وتطوير التجارة بين البلدين.
وقال المسؤول الحزبي الباكستاني ان لباكستان علاقات دينية وثقافية وتاريخية عميقة مع ايران وكلما تعززت الصداقة بين البلدين فان ذلك يساعد في استتباب الامن بنفس المستوي.
واكد الجانبان علي اتخاذ موقف موحد تجاه فلسطين ووحدة الامة الاسلامية.
من جانبه اكد القنصل الايراني العام ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاقتصاد واضاف، ان حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان بلغ العام الماضي مليارا و 150 مليون دولار من ضمنه 795 مليون دولار لصادرات ايران الي باكستان و 365 مليون دولار وارداتها منها.
ومن المتوقع ان يرتفع الرقم خلال العام الجاري.
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جودري برويز

مجيد صادقي دولة آبادي

اميركا والسعودية والكيان الصهيوني

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سياسي باكستاني: تطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد يخدم امن المنطقة

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