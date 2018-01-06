عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

طهران / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي حسين امير عبداللهيان بان فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح ادلي به الجمعة قال امير عبداللهيان، ان وجود قائد منقطع النظير وشعب واع وفطن، يعد من الارصدة الكبري للثورة الاسلامية.
واضاف، ان احد ابعاد المشاكل الاقتصادية في البلاد يعود الي السلوك العدائي للبيت الابيض تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكن علينا جميعا في السلطات الثلاث العمل تجاه الشعب بصورة اكثر مسؤولية والتزاما وتفانيا وان لا نسمح بحدوث شرخ يستغله العدو.
وتابع، ان التدخلات المحمومة والمهزومة للمثلث الاميركي السعودي الصهيوني اثبتت اقتدار ايران مرة اخري وانها ليست ساحة تصول وتجول اميركا فيها كليبيا وافغانستان.
وقال عبداللهيان، ان نتيجة تدخلات اميركا وحلفائها في المنطقة هي النمو المتزايد للارهاب وانعدام الامن العالمي الا ان نتيجة الاجراءات البناءة للجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفائها هي هزيمة داعش وارساء الامن في المنطقة وضمان الامن الرفيع في ايران الاسلامية.
واضاف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي، ان مراجعة التدخلات الاخيرة الوقحة لاميركا والمواكبين لها تثبت بان اضطرابات الاسبوع الماضي قد جري التخطيط لها لعدة مراحل؛ الاولي – حث الشباب واثارة الشغب وزعزعة الامن واختلاق احداث القتل، الثانية – دخول المنافقين (زمرة خلق الارهابية) بفاعلية الي الساحة والقيام باجراءات مسلحة واسعة، الثالثة – توجيه عناصر داعش المهزومين في المنطقة نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد بان يقظة الشعب واجراءات الاجهزة الامنية والشرطية في الوقت المناسب قد افشلت مخطط العدو الا انه علينا العمل من خلال صون الوحدة والتلاحم ايصال ايران الاسلامية الي ذري التقدم والرخاء.
انتهي ** 2342



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المثلث الاميركي الصهيوني السعودي

اقتدار ايران

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عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

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