المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين تستمر في ’الجمعة الخامسة’

بيروت/5 كانون الثاني/يناير/ارنا-يصادف هذه الجمعة 'الجمعة الخامسة' بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، حيث يستمر الشبان الفلسطينيون بالتصدي وبمواجهات هذا القرار بأشكال مختلفة.

وفي هذا السياق أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت علي الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، رغم سوء الأحوال الجوية في جمعة الغضب الخامسة علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأفيد أن عشرات الشبان توجهوا للشريط الحدودي بالقرب من موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ورد الاحتلال بإطلاق النار المطاطي والمعدني والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدي إلي إصابة شاب في القدم، جري نقله لمجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.
وفي هذا السياق قمعت قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما لمصلحة مستوطني 'قدوميم' المقامة عنوة علي اراضي القرية.
وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي، بان اهالي البلدة خرجوا بمسيرتهم بعد صلاة الجمعة مباشرة رغم الاحوال الجوية العاصفة باتجاه مستوطنة 'قدوميم' ما ادي الي اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، من دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.
واكد شتيوي ان الخروج في مسيرة اليوم رغم غزارة الامطار وقوة الرياح هو رسالة علي تصميم شعبنا علي الاستمرار في المقاومة حتي انهاء الاحتلال واقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من ناحية اخري شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية جنوب الخليل، ونصبت حواجزها علي الطرق الرئيسية بالتزامن مع أجواء جوية عاصفة، ما ضاعف من معاناة المواطنين.
وقد دقق جنود الاحتلال علي حواجز تم نصبها علي مفرق السموع، ومدخل بلدة الظاهرية، والطريق الرابط بين بلدتي السموع ويطا، في بطاقات المواطنين وعرقلوا حركة تنقل المركبات في هذه الأماكن.
وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر مخيم العروب شمال الخليل، ووزعت منشورات في أزقته وحاراته تهدد السكان لمشاركتهم ما يسمي ' اعمال العنف' ضد الاحتلال.
وقد دهم جنود الاحتلال بعض منازل الفلسطينيين ونفذوا عمليات تفتيش، وعرف من اصحابها يوسف أبو غازي، ومحمد بنات الذي سلمته بلاغا لمقابلة نجله مجدي لمخابرات الاحتلال في مركز عصيون الاحتلالي.
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المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين تستمر في ’الجمعة الخامسة’

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