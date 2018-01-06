رئيس الوزراء السوري يؤكد تشجيع بلاده لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار

وافادت 'سانا' ان خميس اعرب عن تقدير الحكومة السورية لوقوف إيران حكومة وشعبا إلي جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة التي تستهدفه وتقديم مختلف أنواع الدعم لتعزيز صموده لافتا إلي أن انتصار سورية علي الإرهاب يشكل انجازا مهما لمحور المقاومة.

وعبر عن ثقته بأن الشعب الإيراني بوعيه وحكمة قيادته سيتمكن من إحباط أي مؤامرة تهدف إلي زعزعة استقرار بلده، مشيرا إلي أن إثارة أعمال الشغب الأخيرة في إيران بدعم وتحريض من الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة تأتي نتيجة لمواقف إيران المناصرة لقضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن سورية ترحب بمشاركة مختلف الفعاليات الاقتصادية الإيرانية بإعادة الإعمار وستكون لها الأولوية في مختلف المشاريع موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات التي تشجع الشركات الإيرانية علي المشاركة في إعادة الإعمار ودخول السوق السورية.

من جانبه أشار نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية احمد سالك إلي أهمية العمل علي تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ونشر الوعي لمواجهة الفكر التكفيري بالمنطقة لافتا إلي أن ما يحصل في إيران مرتبط بإعلان مجلس الشوري الإسلامي الإيراني القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب الفلسطيني.

وقدم سالك التهنئة للشعب السوري وقيادته بالانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه علي امتداد الأرض السورية.

انتهي ** 2342

