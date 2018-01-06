معرض تجاری - صناعی ایرانی یقام فی بغداد قریبا

بغداد / 5 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلن الملحق التجاری الایرانی فی العراق ناصر بهزاد بان ایران ستقیم معرضا تجاریا – صناعیا اختصاصیا فی بغداد خلال الفترة من 12 الي 15 شباط القادم.

وقال بهزاد فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' امس الخمیس، ان هذا المعرض یقام من قبل القطاع الخاص الایرانی بترخیص من منظمة تنمیة التجارة الایرانیة وبالتعاون مع السفارة الایرانیة فی العراق، فی مقر المعارض الدولیة ببغداد.
واضاف، ان هذا المعرض یقام بهدف التعریف بامكانیات ایران التجاریة والصناعیة ومن المتوقع ان تشارك فیه 100 شركة صناعیة وتجاریة وهندسیة علي مساحة الف متر مربع، لتعریف وتسویق منتوجاتها وخدماتها.
واوضح بان المعرض یوفر الامكانیة للشركات الایرانیة للمشاركة بمعرفة ادق فی مجالات الاستثمار الجدیدة فی العراق.
وصرح بان المشاركة فی المعرض ستكون فی اطار 3 مشاریع وهی؛ 'بروبیلد ایران' لصناعة الانشاءات و'بروفود ایران' للصناعات الغذائیة والمشروع الثالث هو للمجموعات الصناعیة الاخري التی تتضمن صناعة السیارات والمیاه والكهرباء والخدمات التقنیة والهندسیة والبلاستیك والاجهزة الطبیة والطباعة والتعلیب والترزیم وغیر ذلك.
ونوه الي انه سیتم علي هامش المعرض اقامة ندوات ومحادثات تجاریة وصناعیة بین الناشطین الایرانیین والعراقیین ، مؤكدا بان الظروف فی السوق العراقیة مناسبة الان لمزاولة مختلف الانشطة الصناعیة والتجاریة فی مرحلة البناء والاعمار بعد انتهاء الحرب علي داعش وتحریر الاراضی العراقیة من ید هذا التنظیم الارهابی.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

1

1

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معظم المشاهدات

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

فتنة إيران 2017... الدوافع والنتائج!؟*

تفكیك خلیة تابعة لزمرة `خلق` الارهابیة فی مدینة بروجرد

تفكیك خلیة تابعة لزمرة 'خلق' الارهابیة فی مدینة بروجرد

ظريف: السعودية وداعش علي خطي ترامب يدعمان الشغب في ايران

ظريف: السعودية وداعش علي خطي ترامب يدعمان الشغب في ايران

أحدث الأخبار

سياسي باكستاني: تطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد يخدم امن المنطقة

سياسي باكستاني: تطوير العلاقات بين طهران واسلام آباد يخدم امن المنطقة

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

عبداللهيان: فشل مخطط المثلث الاميركي الصهيوني السعودي اثبت اقتدار ايران

النابلسي: شرعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نابعة من الشعب الداعم لها

النابلسي: شرعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نابعة من الشعب الداعم لها

المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين تستمر في ’الجمعة الخامسة’

المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين تستمر في ’الجمعة الخامسة’

رئيس الوزراء السوري يؤكد تشجيع بلاده لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار

رئيس الوزراء السوري يؤكد تشجيع بلاده لمشاركة الشركات الإيرانية في إعادة الإعمار

موضوعات مرتبط