الصباغ: سوريا وايران في خندق واحد ضد الاستكبار ومواجهة الارهاب

وافادت 'سانا' ان كلام صباغ جاء خلال لقائه الخميس في دمشق مع وفد مجلس الشوري الإسلامي في إيران برئاسة نائب رئيس جمعية الصداقة الإيرانية السورية أحمد سالك، ناقشا خلاله العلاقات البرلمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجدد رئيس مجلس الشعب السوري التأكيد علي أن الأولوية في سوريا هي للقضاء علي الإرهاب وتطهير جميع الأراضي السورية منه وتعزيز المصالحات المحلية وإعادة الإعمار معربا عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقوفها إلي جانب بلاده ودعمها في مواجهتها الإرهاب الذي يستهدفها.

وأدان صباغ تهديدات الإدارة الأمريكية وغيرها لإيران وتدخلها في شؤونها الداخلية، لافتا إلي أن الولايات المتحدة تكيل بمكيال إسرائيل وتعمل لمصلحتها وقال: إن 'أمريكا تلعب دورا سلبيا في المنطقة بشكل دائم وتصريحاتها حول أعمال الشغب والعنف في إيران ليست مستغربة لأنها دأبت علي التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك القوانين الدولية'.

من جهته شدد نائب رئيس جمعية الصداقة الايرانية السورية علي أهمية التصدي للإرهاب والفكر الوهابي والتكفيري المتطرف الذي تدعمه أمريكا وذلك من خلال التوعية الثقافية وتنوير المجتمع، مشيرا إلي أن ايران ستواصل وقوفها ودعمها لسوريا وشعبها في التصدي للحرب الإرهابية التي تشن عليها.

ونوه سالك بالانتصارات التي يحققها الجيش السوري في حربه علي الإرهاب، معربا عن استعداد ايران للمشاركة بدور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل حرضتا علي أعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق في إيران حيث حاولت خلايا متصلة بهما إثارة الفوضي وأعمال العنف في البلاد إلا أن إيران تمكنت من احتواء الفتنة.

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