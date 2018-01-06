مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

طهران / 5 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
خرجت فی طهران ومختلف مدن البلاد مسیرات جماهیریة حاشدة بعد اقامة صلاة الجمعة لتجدید العهد والمیثاق مع الاهداف السامیة للامام الراحل والثورة الاسلامیة وقائد الثورة والشهداء والاعلان عن الدعم الحاسم لنظام الجمهوریة الاسلامیة، والتندید بالفتنة واعمال الشغب التی جرت فی بعض مدن البلاد خلال الایام الاخیرة.

وفی هذه المسیرات التی جرت فی طهران والمدن التابعة للمحافظة، اعرب المشاركون فی المسیرة عن تندیدهم بمؤامرات ومخططات اعداء الثورة والعناصر الداخلیة المغرر بها، الرامیة لاثارة الشغب والفتنة فی البلاد.
واطلق المشاركون فی المسیرات شعارات مختلفة تعبر عن الوفاء للثورة واهدافها والجمهوریة الاسلامیة وقائد الثورة والتندید بمثیری الفتنة والشغب.
كما ندد المشاركون بمؤامرات الاستكبار وعلي راسه امیركا واذنابهم باطلاق شعارات 'الموت لامیركا' و'الموت للثعلب العجوز (بریطانیا)' و'الموت للمنافق'.
ورفع المشاركون كذلك شعار 'نعم غزة، نعم لبنان، روحی فداء الاسلام' و'سنقضی علي الفتنة ونبدا بطرح المطالیب'.
كما جرت فی مختلف مدن البلاد مسیرات شاركت فیها حشود جماهیریة غفیرة تاییدا لنظام الجمهوریة الاسلامیة وتندیدا باعمال الشغب والفتنة والفوضي التی قام بها اعداء الثورة وعملاء الاستكبار وعلي راسه امیركا.
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مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

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