مسیرات حاشدة فی طهران ومدن البلاد لتجدید العهد والمیثاق مع اهداف الثورة الاسلامیة

وفی هذه المسیرات التی جرت فی طهران والمدن التابعة للمحافظة، اعرب المشاركون فی المسیرة عن تندیدهم بمؤامرات ومخططات اعداء الثورة والعناصر الداخلیة المغرر بها، الرامیة لاثارة الشغب والفتنة فی البلاد.

واطلق المشاركون فی المسیرات شعارات مختلفة تعبر عن الوفاء للثورة واهدافها والجمهوریة الاسلامیة وقائد الثورة والتندید بمثیری الفتنة والشغب.

كما ندد المشاركون بمؤامرات الاستكبار وعلي راسه امیركا واذنابهم باطلاق شعارات 'الموت لامیركا' و'الموت للثعلب العجوز (بریطانیا)' و'الموت للمنافق'.

ورفع المشاركون كذلك شعار 'نعم غزة، نعم لبنان، روحی فداء الاسلام' و'سنقضی علي الفتنة ونبدا بطرح المطالیب'.

كما جرت فی مختلف مدن البلاد مسیرات شاركت فیها حشود جماهیریة غفیرة تاییدا لنظام الجمهوریة الاسلامیة وتندیدا باعمال الشغب والفتنة والفوضي التی قام بها اعداء الثورة وعملاء الاستكبار وعلي راسه امیركا.

انتهي ** 2342

