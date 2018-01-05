ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران

طهران / 5 كانون الثاني / يناير /ارنا-
قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن أمريكا تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران، ووصف محاولاتها المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي لهذا الغرض بأنها غير لائقة.

تصريح ريابكوف جاء اليوم الجمعة في حديث لوكالة نوفوستي، ردا علي كلام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي قال في وقت سابق لإذاعة 'صوت أمريكا' إن بلاده تريد اتفاقا أطول أمدا حول برنامج إيران النووي، 'يقضي بالإعادة الفورية لكل العقوبات ضد طهران في حال حاولت يوما ما الحصول علي سلاح نووي قابل للاستخدام وصواريخ باليستية لإيصاله'.
وتعليقا علي تصريحات بينس قال الدبلوماسي الروسي: 'تتكرر مثل هذه الدعوات بين حين وآخر، بل وبانتظام. ولا نفهم ما الذي لا يعجب الجانب الأمريكي في الاتفاق النووي. إن مضمون الوثيقة معروف جيدا، والأمريكيون يتابعون سير تنفيذ الاتفاق، ويشاركون في جلسات اللجنة المشتركة والمناقشات الأخري'.
واضاف، إذا كانوا يبحثون عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران لأسباب لا علاقة لها بالاتفاق النووي، والأمر كذلك حسب ما نلاحظه، فإن ذلك تصرف غير لائق، لا يتفق مع وضع الدولة العظمي. إنها وسيلة للاستفادة من نيران الأزمة التي يؤججونها هم أنفسهم، ومن دون أي أساس.
وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الخميس عن توسيع قائمة العقوبات ضد إيران لتطال خمس شركات إيرانية أخري، بدعوي أنها مرتبطة بتطوير برنامج طهران الصاروخي.وفي تعليقه علي عزم واشنطن تشديد العقوبات ضد طهران، أكد ريابكوف أن موسكو تعتبر كل العقوبات الأحادية غير قانونية، وأضاف: 'إذا كان هناك من لا يعجبه جانبا من جوانب سياسة إيران الخارجية، فعليه العمل علي تعميق وتطوير الحوار مع هذا الطرف، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل القائمة. مع أنه يصعب علي فهم جوهر المطالب الأمريكية من سياسة إيران الإقليمية أيضا'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ريابكوف

الولايات المتحدة

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران

معظم المشاهدات

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

طهران تقدم رسالة احتجاج الي مجلس الامن حول التدخل الامیركی فی الشان الایرانی

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزارة الامن تعلن القضاء علي خلیة ارهابیة مسلحة عمدت الي مواصلة الاضطرابات الاخیرة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

وزیر الداخلیة : الاحتجاجات عولجت باقل كلفة واكبر نسبة من المرونة

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

فی تصریح لـ مراسل 'ارنا'؛

بروجردی : الرئیس الامریكی واهم بشأن التعامل مع ایران

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

ولایتی یدعو السلطات الثلاث الي التكاتف لازالة مشاكل الشعب

أحدث الأخبار

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

آیة الله خاتمی: الصوت الذی یرتفع نیابة عن ترامب ونتنیاهو لا یمثل صوت الشعب

ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران

ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط علي إيران

صاروخ باليستي يمني يضرب تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي

صاروخ باليستي يمني يضرب تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي

هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

موضوعات مرتبط