صاروخ باليستي يمني يضرب تجمعات مرتزقة العدوان بالساحل الغربي

وأكد مصدر عسكري لـ'المسيرة نت' أن الصاروخ قاهر تو إم أصاب هدفه المحدد بدقة علية، مشيرا إلي أن عملية استهداف تجمعات المرتزقة جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم في المنطقة.

وقبل ذلك أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدي جديد استهدف استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي بنجران، دون أن تكشف عن نوع الصاروخ.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم علي معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة بمحافظة مارب.

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية أطلقت في الـ24 من ديسمبر الجاري صاروخ قاهر تو إم علي تجمع لمرتزقة العدوان في فرضة نهم، كما استهدفت بصاروخ من ذات النوع في الـ18 من الشهر معسكر لبنات التابع لمرتزقة العدوان في محافظة الجوف.

يذكر أن صاروخ قاهر تو إم الباليستي متوسط المدي مطور من قاهر1 المطور بدوره من صاروخ سام2، ويبلغ مداه 400 كيلو ويحمل رأس حربي يزن 350كجم، ويتميز عن غيره من الصواريخ بدقة الإصابة العالية حيث تصل دقة الإصابة من 5 الي 10 أمتار وقد تم عمل تجارب عديدة حتي وصل لهذا المستوي.

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