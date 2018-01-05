هزة ارضیة تضرب قصر شیرین غرب ایران بقوة 4.1 ریختر

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضیة وقعت فی الساعة العاشرة ودقیقتین و 57 ثانیة من صباح الیوم الجمعة بالتوقیت المحلی (السادسة و 32 دقیقة و 57 ثانیة صباحا بتوقیت غرینتش).

وكان مركز الهزة عند التقاء خطی العرض الشمالی 34.528 والطول الشرقی 45.695 درجة وفی عمق 8 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضیة.

یذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجة علي مقیاس ریختر ضرب محافظة كرمانشاه یوم 12 تشرین الثانی من العام الماضی، وادي الي مصرع اكثر من 600 شخص واصابة ما یربو علي 12 الفا اخرین فی 10 مدن و 1930 قریة فی المحافظة وتدمیر نحو 90 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة.

انتهي ** 2342

