ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

مشهد / 5 كانون الثاني / يناير /ارنا-
صرح مساعد شؤون الابحاث والتكنولوجيا بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني رضا ملك زادة بان ايران حازت المرتبة الاولي بين الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية باصدارها 52 الفا و 160 مقالة.

وفي تصريح ادلي به الخميس اعتبر ملك زادة بان ايران بتحقيقها هذه المرتبة من حيث عدد وجودة المقالات العلمية قد سبقت الافاق المستقبلية المرسومة بعشرة اعوام واضاف، رغم ان عدد نفوس ايران يبلغ 1 بالمائة من اجمالي سكان العالم الا ان حصتها في انتاج العلم ارتفع من 0.7 بالمائة في العام 1996 الي 1.8 بالمائة خلال العام الجاري ولها المرتبة 17 في 'آي.اس.آي' .
واوضح بان عدد العلماء الايرانيين المتفوقين في مجال الطب قد ارتفع من 180 الي 550 خلال الاعوام الاربعة الماضية.
ولفت الي ان ايران تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الطلبة الجامعيين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (بي اج دي)، حيث ينبغي توفير الارضية اللازمة لانشطتهم واضاف، ان عدد مراكز الابحاث في البلاد ارتفع من 479 قبل 4 اعوام الي 724 في الوقت الحاضر.
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ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

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