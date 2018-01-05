ايران في صدارة الدول الاسلامية في مجال انتاج المقالات العلمية

وفي تصريح ادلي به الخميس اعتبر ملك زادة بان ايران بتحقيقها هذه المرتبة من حيث عدد وجودة المقالات العلمية قد سبقت الافاق المستقبلية المرسومة بعشرة اعوام واضاف، رغم ان عدد نفوس ايران يبلغ 1 بالمائة من اجمالي سكان العالم الا ان حصتها في انتاج العلم ارتفع من 0.7 بالمائة في العام 1996 الي 1.8 بالمائة خلال العام الجاري ولها المرتبة 17 في 'آي.اس.آي' .

واوضح بان عدد العلماء الايرانيين المتفوقين في مجال الطب قد ارتفع من 180 الي 550 خلال الاعوام الاربعة الماضية.

ولفت الي ان ايران تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الطلبة الجامعيين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (بي اج دي)، حيث ينبغي توفير الارضية اللازمة لانشطتهم واضاف، ان عدد مراكز الابحاث في البلاد ارتفع من 479 قبل 4 اعوام الي 724 في الوقت الحاضر.

انتهي ** 2342

