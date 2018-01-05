خراسان الرضوية... الاولي في البلاد في استقطاب الاستثمارات الاجنبية

مشهد / 5 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن محافظ خراسان الرضوية علي رضا رشيديان بان هذه المحافظة حازت المرتبة الاولي في البلاد في مجال استقطاب الاستثمارات الاجنبية في اطار المشاريع المصادق عليها العام (الايراني) الجاري.

وقال رشيديان الخميس خلال اجتماع اعضاء لجنة الحوار بين القطاع الخاص والحكومة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، انه ومع ايجاد طاقات جيدة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في هذه المحافظة فقد تمت المصادقة علي 25 مشروعا باستثمارات اجنبية تبلغ 580 مليون دولار.
وحول زيارته الاخيرة الي جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي قال، ان قطاع الانتاج في محافظة خراسان الرضوية غير قادر علي تلبية حاجات روسيا التي تعد تتارستان جزءا منها لذا من الضروري تشكيل كونسرثيوم من الشركات الانتاجية في المحافظة لتوفير امكانية انتاج السلع المطلوبة وذات المواصفات القياسية التي تريدها روسيا.
وفي جانب اخر من تصريحه اوضح بان الاجراءات التمهيدية لكهربة قطار 'مشهد – طهران' قد بدات الا ان اجراءاتها العملانية ستبدأ بداية العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس) في الجزء الواصل بين مدينتي مشهد ونيشابور.
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خراسان الرضوية... الاولي في البلاد في استقطاب الاستثمارات الاجنبية

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