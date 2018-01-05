لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

بيروت/4 كانون الثاني/يناير/ارنا-أعرب لقاء الأحزاب والقوي والشخصيات الوطنية اللبنانية عن ادانته الشديدة للتدخلات الامريكية، الصهيونية، والسعودية السافرة في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر محاولة استغلال وركوب موجة تحركات مطلبية اقتصادية واجتماعية.

ونوه اللقاء بحكمة القيادة الإيرانية في معالجة مطالب الناس المحقة، وعزل الأدوات المرتبطة بالمخططات الأمريكية للنيل من مواقف إيران الداعمة لحركات المقاومة في المنطقة وخصوصاً فلسطين، ومساندة سوريا والعراق في مواجهة قوي الإرهاب التكفيري، واحباط أهدافها الاستعمارية.

وأكد اللقاء أن إيران بفضل هذا الموقف التحرري لقيادتها ستبقي عصية علي قوي الاستعمار ومخططاتها لإثارة الفتنة.

وثمن اللقاء عاليا المواقف الوطنية والقومية والعروبية التي عبر عنها بالأمس سماحة السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله. لا سيما لناحية رفع منسوب قوة الردع في مواجهة العدوانية الصهيونية والالتزام بالوقوف بقوة إلي جانب مقاومة وانتفاضة الشعب العربي الفلسطيني، ورفضت أي تنازل عن أرض فلسطين من النهر الي البحر.

كما ثمن اللقاء مواقف سماحة السيد من الانتخابات النيابية المقبلة وتشديده علي ضرورة أن تكون التحالفات مبنية علي أسس سياسية لإيصال المرشحين الوطنيين إلي قبة البرلمان. لاسيما وأن اعتماد النسبية في قانون الانتخابات كان هدفه الأساسي تمكين حلفاء المقاومة من النجاح في الانتخابات.
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لقاء الاحزاب في لبنان يدين التدخلات الامريكية الصهيونية في الشؤون الإيرانية

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