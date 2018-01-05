تجمع العلماء في لبنان: قضية فلسطين تبقي العنوان الأول لكل المراحل

واشار الي ان 'عودة القضية الفلسطينية لتتصدر الواجهة هي واحدة من نتائج الانتصارات التي حققها محور المقاومة، فبعد سلسلة الهزائم التي مني بها محور الشر الأميركي في سعيه لتقسيم العالم العربي وفرض الكيان الصهيوني علينا، وبتواطؤ من حكام أكثر البلدان العربية، جاء إعلان ترامب نقل سفارة بلاده في الكيان الغاصب إلي القدس الشريف ليعيد بغبائه إلي الأمة روح النضال والجهاد من جديد وليقع في شرك هو نصبه لنفسه فلم يستطع حتي المتواطئ معه في هذه المؤامرة أن يحتوي تداعيات هذا القرار الجائر وتوفرت فرصة تاريخية لمحور المقاومة لإعادة توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح وتتوحد الأمة تحت لواء القضية وتتراجع إلي الوراء العصبيات علي اختلافها'.



واعلن التجمع ان 'شعب فلسطين اثبت من خلال حضوره المستمر في الساحات وعدم التراجع أمام الضغط الصهيوني أن هذا الشعب لو توفر له الدعم المناسب لاستطاع أن يغير وجه التاريخ، فهو يمتلك عزيمة وشجاعة قل نظيرهما، وعلي الأمة واجب شرعي وقومي وإنساني في توفير كل الدعم اللازم لهذا الشعب'.



واعتبر ان 'إعلان ترامب أنه سيقطع عن السلطة الفلسطينية المساعدات التي يقدمها لها نتيجة لموقفها من قراره هو كشف للوجه القبيح له ولدولته التي تمارس الابتزاز المالي والضغط الاقتصادي لفرض قرارات علي الشعوب الحرة التي ترفض المساومة علي قضاياها المصيرية'.



ورأي ان 'المظاهرات التي حصلت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب مطالبات محقة اُستغلت من قبل أعداء إيران لزعزعة الاستقرار والضغط علي الدولة لتنشغل عن دعمها للقضية المركزية قضية فلسطين قد باءت بالفشل'.



واستنكر تجمع العلماء 'اعتقال نائب رئيس المجلس العلمائي في البحرين الشيخ محمود العالي وأعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرية علماء الدين وحرية التعبير'.

انتهي**2054 ** 2342

