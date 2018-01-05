عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

بيروت/4 كانون الثاني/يناير/ارنا-رداً علي جملة من الخطوات الصهيونية التي جاءت في سياق الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال 'الإسرائيلي'، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين في منظمة التحرير صائب عريقات متوجهاً بالكلام للرئيس الأميركي دونالد ترامب:'أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل ولن تكون وسيطا في عملية التسوية علي الاطلاق'.

الخطوات الصهيونية علي طريق تهويد القدس استدعت أيضا رداً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أعلن أن السلطة بصدد الذهاب إلي المحاكم الدولية والانضمام إلي المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة 'إسرائيل'.
كذلك دعا رئيس المكتب السياسي في حركة 'حماس' اسماعيل هنية إلي استراتيجية شاملة لأجل القدس تعلن موت عملية التسوية مع 'إسرائيل'، أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فقال 'إن إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ'إسرائيل' وتصويت الكنيست هو بمثابة إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني'.
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عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

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