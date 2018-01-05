عريقات لترامب: أنت جزء من المشكلة ولست جزءاً من الحل

الخطوات الصهيونية علي طريق تهويد القدس استدعت أيضا رداً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أعلن أن السلطة بصدد الذهاب إلي المحاكم الدولية والانضمام إلي المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة 'إسرائيل'.

كذلك دعا رئيس المكتب السياسي في حركة 'حماس' اسماعيل هنية إلي استراتيجية شاملة لأجل القدس تعلن موت عملية التسوية مع 'إسرائيل'، أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فقال 'إن إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ'إسرائيل' وتصويت الكنيست هو بمثابة إعلان حرب علي الشعب الفلسطيني'.

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